Le Vision Pro permettra bientôt de faire défiler le contenu avec les yeux

Apple continue d'explorer de nouvelles façons d'interagir avec ses appareils. Selon les récentes informations de Bloomberg, le casque Vision Pro va bientôt permettre aux utilisateurs de faire défiler du contenu uniquement avec les yeux, sans nécessiter de gestes des mains. Cette fonctionnalité innovante sera intégrée dans la prochaine mise à jour majeure visionOS 3, prévue pour être dévoilée lors de la WWDC 2025 qui débutera le 9 juin prochain.

Une évolution naturelle de l'interface actuelle

Le Vision Pro exploite déjà la technologie de suivi oculaire pour naviguer dans l'interface utilisateur. Actuellement, les utilisateurs peuvent regarder un élément à l'écran puis le sélectionner en pinçant leurs doigts. La nouvelle fonctionnalité de défilement par le regard représente une évolution logique de ce système, permettant une interaction encore plus fluide et intuitive avec le casque de réalité mixte.

Apple prévoit d'intégrer cette fonction de défilement oculaire dans toutes ses applications natives. Plus important encore, la société développe également des API qui permettront aux développeurs tiers d'incorporer cette technologie dans leurs propres applications. Cette démarche vise à créer un écosystème plus cohérent et accessible sur la plateforme visionOS.

Une stratégie d'innovation malgré des ventes modestes

Malgré des ventes qui n'ont pas atteint les sommets espérés pour le Vision Pro, commercialisé à partir de 3 999 euros, Apple continue d'investir dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cette persévérance témoigne de l'engagement à long terme de la firme de Cupertino dans le domaine de la réalité mixte.

En parallèle, Apple travaille sur d'autres produits pour sa gamme Vision, notamment une version plus légère du casque actuel et un modèle qui pourrait se connecter à un Mac pour des applications nécessitant une latence minimale. La société planche également sur des lunettes intelligentes, avec ou sans réalité augmentée.

Cette nouvelle fonctionnalité de défilement oculaire s'inscrit dans une tendance plus large chez Apple d'exploiter les technologies d'accessibilité pour tous les utilisateurs. L'an dernier, l'entreprise avait déjà introduit une fonction de suivi oculaire sur iPhone et iPad à destination principalement des personnes en situation de handicap, utilisant la caméra frontale pour contrôler un pointeur à l'écran.

Avec visionOS 3, Apple semble vouloir transformer radicalement notre façon d'interagir avec la technologie, en créant une expérience toujours plus immersive et naturelle. La plateforme Vision est encore jeune et de nombreuses innovations sont attendues dans les prochains mois, avec des débuts de réponses à la WWDC 2025 début juin.



Source