Apple Vision Pro : bientôt la fin des lentilles Zeiss pour un autre procédé ?

Acheter un Apple Vision Pro quand on a des lunettes est clairement une expérience qui peut décevoir, car le coût total de la commande vous reviendra plus cher qu'une personne qui ne porte pas de lunettes. En effet, les nouveaux acquéreurs de l'ordinateur spatial doivent ajouter des lentilles Zeiss assez coûteuses en plus de l'Apple Vision Pro. La firme de Cupertino aurait conscience que cette approche est désolante pour un appareil qui coûte déjà 3999€ minimum, c'est pour cela que l'entreprise réfléchit à une solution pour rompre sa collaboration avec Zeiss.

Un Apple Visio Pro sans lentille Zeiss pour les porteurs de lunettes ?

L'Apple Vision Pro pourrait bientôt abandonner les lentilles correctrices traditionnelles Zeiss au profit d'une technologie de pointe en cours de développement. Apple travaille actuellement sur une innovation majeure qui pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs ajustent la mise au point de leur vision lors de l'utilisation du casque.



La grande nouveauté résiderait dans l'intégration d'un système de mise au point dynamique au sein des futurs Vision Pro. Ce système pourrait automatiquement ajuster la mise au point en fonction de ce que l'utilisateur regarde, offrant ainsi une expérience plus naturelle et immersive.

Lentilles liquides : une technologie impressionnante

Le cœur de cette innovation repose sur l'utilisation de lentilles contenant un liquide capable d'ajuster la mise au point en réponse à un courant électrique. En modulant la manière dont la lumière traverse ces lentilles, le système pourrait s'adapter à une large gamme de prescriptions, rendant complètement inutile l'achat de lentilles correctrices spécifiques.

Les lentilles liquides présentent un grand avantage : elles pourraient s'adapter aux changements de vision de l'utilisateur au fil du temps. Ce serait un grand pas en avant pour les utilisateurs, notamment ceux qui doivent régulièrement mettre à jour leurs verres correcteurs.

Les défis de la réalité augmentée pour les porteurs de lunettes progressives

Les lunettes progressives posent un problème particulier dans le domaine de la réalité augmentée : la distance de l'écran reste constante, ce qui peut créer des zones floues dans le champ de vision. Le système de lentilles liquides pourrait potentiellement résoudre ce problème en ajustant dynamiquement la mise au point pour garantir une vision nette, quelle que soit la direction du regard de l'utilisateur.



Apple a récemment déposé une nouvelle demande de brevet pour cette technologie, ce brevet laisse entrevoir la possibilité que les futurs modèles de l'Apple Vision Pro puissent ajuster la mise au point pour corriger divers problèmes de vision, éliminant ainsi le besoin de lentilles correctrices externes.



Cependant, cette technologie présente des défis techniques, notamment en termes de consommation d'énergie. Ajuster constamment la mise au point sans épuiser la batterie externe du Vision Pro sera un défi majeur pour les ingénieurs d'Apple. Néanmoins, l'importance de cette technologie pour les futures lunettes Apple est indéniable et sera un soulagement sur l'aspect financier au moment de l'achat du Vision Pro.



