Les 13 nouvelles marques bientôt compatibles avec CarKey d’Apple

Apple confirme qu'elle va doubler son nombre de partenariats dans les mois à venir au sujet de sa fonctionnalité CarKey. Prochainement, ce ne sera plus 13, mais bien 26 constructeurs automobiles qui proposeront l'option CarKey d'Apple sur certains de leurs modèles.

CarKey se démocratise

Hier, à l’occasion de la WWDC 2025, Apple a annoncé une extension majeure de sa fonctionnalité CarKey. Après quelques tours de Formule 1 en ouverture du keynote, la firme de Cupertino a révélé que 13 nouvelles marques de voitures seront bientôt compatibles avec les clés numériques dans l’app Wallet (Cartes en français).

Principalement utilisée par les conducteurs de BMW, la fonction CarKey permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer son véhicule à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Elle permet aussi de partager l’accès au véhicule à distance via Messages, en toute sécurité. Elle s’appuie sur la technologie ultra wideband (UWB) intégrée aux iPhone récents, offrant un accès sans contact sécurisé et rapide.

Liste des 13 nouvelles marques :

Porsche Rivian Cadillac Lucid Chevrolet Smart GMC Voyah Tata Acura Hongqi WEY Chery.

Ce mélange de constructeurs américains, européens et asiatiques montre la volonté d’Apple de rendre cette technologie accessible à un public plus large et international.

Parallèlement, Apple a aussi levé le voile sur les nouveautés de CarPlay, qui connaît enfin une mise à jour intéressante. La nouvelle interface LiquidGlass introduit un design plus fluide, lumineux et interactif, avec des animations dynamiques et une meilleure intégration dans les écrans du véhicule.



Autre annonce très attendue : CarPlay Ultra, la version haut de gamme qui offre un affichage multi-écrans, des widgets personnalisables et un contrôle total des fonctions du véhicule, comme la climatisation, la vitesse, la caméra ou la pression des pneus, directement depuis l’interface Apple.