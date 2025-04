TDS Video diffuse des vidéos et des sites sur CarPlay

Décidément, la mode à la vidéo sur CarPlay. Après les bidouilles et autres jailbreaks, voici que les solutions s'enchaînent sur App Store. Après l'essai rapide de Sidecar, voici TDS Video qui permet de diffuser des films et des sites Internet sur l'écran de CarPlay, ainsi que tout autre appareil compatible. Validée par Apple, l'application a eu la bonne idée de restreindre la fonctionnalité via la position GPS. Une fois de plus, vous êtes les premiers au courant !

Comment ça marche TDS Video ?

TDS Video est une application iOS innovante qui enrichit CarPlay en permettant le mirroring d’écran, la lecture de vidéos et la navigation web sans nécessiter de jailbreak. Développée par Aidan Dye, l’application exploite la fonctionnalité native d’enregistrement d’écran d’iOS pour diffuser du contenu de manière fluide sur l’écran CarPlay, offrant une expérience de qualité aux conducteurs.

Fonctionnalités principales

TDS Video permet de refléter l’écran de l’iPhone sur CarPlay en temps réel, affichant n’importe quelle application, y compris YouTube, ou diffusant des fichiers MP4. Elle prend également en charge la navigation web via une fonction WebView, idéale pour accéder à des sites ou lire des vidéos directement sur l’écran de la voiture. Bien que l’interface soit fonctionnelle, des mises à jour sont prévues pour améliorer le design et les paramètres.



Par défaut, l’application est configurée pour les volants à droite (par exemple, au Royaume-Uni), mais peut être ajustée pour les volants à gauche dans les réglages.

Installation simplifiée

TDS Video est disponible sur l’App Store, permettant une installation facile, sans sideloading notamment. Pour les utilisateurs avancés, un fichier IPA manuel est proposé, mais déconseillé pour la plupart. Idem pour le lien TestFlight pour avoir les mises à jour avant tout le monde.

Utilisation avec CarPlay

Pour les vidéos :

Ouvrez TDS Video et lancez l’enregistrement d’écran. Le flux apparaît automatiquement sur l’application cliente TDS Video de CarPlay.

Pour la navigation web :

Accédez à la section WebView. Chargez un site web et envoyez-le à CarPlay. Ajustez la page si nécessaire.

TDS Video comble donc plusieurs manques — streaming, navigation, mirroring d’applications — enrichissant l’utilité de CarPlay dans votre voiture. Dépêchez-vous de la télécharger !

Télécharger l'app gratuite TDS Video