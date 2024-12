CarPlay 2 sortira-t-il en 2025 ?

Comme le temps file. Apple avait initialement dévoilé son CarPlay de nouvelle génération lors de la WWDC 2022, en promettant qu'elle serait présente dans les véhicules lancés en 2023. Pourtant, alors que l'année 2024 touche à sa fin, aucun véhicule équipé de CarPlay 2 n'a encore été commercialisé, même si le site Web d'Apple continue d'affirmer que les premiers modèles dotés de cette technologie « arriveront en 2024 ». Peut-on encore y croire pour 2025 ?

Pourquoi CarPlay 2 ?

CarPlay 2 devrait introduire une interface utilisateur remaniée, une personnalisation améliorée, la prise en charge de plusieurs écrans de tableau de bord, une intégration plus poussée avec le matériel du véhicule comme les groupes d'instruments, ainsi que des widgets et d'autres fonctionnalités.

Voici la description de CarPlay 2 par Apple sur son site officiel :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord, avec des designs adaptés à chaque constructeur qui expriment la marque et la singularité de votre voiture. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, l’expérience au volant est vraiment unique.

Les causes du retard ?

L'immense retard dans le déploiement de CarPlay 2 n'est peut-être pas uniquement la faute d'Apple, car sa mise en œuvre dépend de la coopération des constructeurs automobiles. Apple avait annoncé des collaborations avec des marques comme Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault et Volvo pour introduire CarPlay de nouvelle génération. Cependant, certains constructeurs automobiles se seraient finalement montrés réticents à céder le contrôle des interfaces du tableau de bord de leur véhicule à Apple.



Le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a choisi de ne pas intégrer CarPlay de nouvelle génération plus tôt cette année, préférant le logiciel propriétaire de l'entreprise pour l'expérience en voiture. De même, Porsche a confirmé le mois dernier qu'elle n'avait pas l'intention d'intégrer CarPlay 2 dans ses véhicules dans l'immédiat. En revanche, Aston Martin a rejoint la liste des adoptants l'année dernière, en présentant sa version de CarPlay 2.



De son côté, Mark Gurman, a avancé une autre raison, basée sur les besoins spécifiques des marques :

L'équipe de conception d'Apple doit travailler avec les constructeurs automobiles pour créer une interface et un style sur mesure pour chaque modèle. Même sans une approche entièrement intégrée, le nouveau CarPlay doit toujours être personnalisé.

Comme vous pouvez le constater, après avoir grandiloquent en 2022, Apple s'est montré de plus en plus discret à propos de CarPlay 2 en 2023 puis en 2024. Malgré tout, l'espoir reste permis puisque la firme a tout de même présenté de nouvelles vidéos dédiées à CarPlay 2 à la WWDC 2024, dévoilant notamment le mode sombre de l'interface. De plus, de nouvelles icônes pour le CarPlay de nouvelle génération ont également été découvertes dans le code iOS 18.2.



Du coup, pour nous, c'est certain, CarPlay 2 sortira en 2025 !