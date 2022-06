CarPlay 2 arrive en 2023 pour tout contrôler dans la voiture

⏰ Hier à 22:15

Alexandre Godard

Réagir



En attendant la présentation officielle de l'Apple Car, la pomme se concentre sur CarPlay, son système qui lui permet d'être présent dans les voitures du monde entier. Dès la fin 2023, une toute nouvelle version va offrir une expérience plus complète et applicable dans tout le véhicule grâce à iOS 16.

Un premier aperçu de l'interface de la future Apple Car ?

On peut l'annoncer clairement, lors de cette WWDC22, Apple nous a présenté CarPlay 2.0. Si depuis de nombreuses années nous utilisons CarPlay d'une seule et même manière dans notre véhicule, cette nouvelle grosse mise à jour devrait faire passer le système connecté pour voiture d'Apple au niveau supérieur.



Désormais, CarPlay s'incruste sur tous vos écrans. En plus du classique écran d'info-divertissement, il offre une interface moderne, colorée et personnalisable à votre tableau de bord. Que ce soit votre vitesse en temps réel, le niveau de carburant ou encore la climatisation, le système d'Apple se chargera de tout afficher et surtout de tout gérer. Pour faire simple, il remplace la totalité du système de base mis en place par le constructeur automobile. C'est exactement ce que nous avions évoqué il y a plusieurs mois après la découverte d'un brevet sur CarPlay.

Les widgets pour la météo, la musique... pourront être placés où vous le souhaitez. Autrement dit, votre véhicule deviendra presque une Apple Car ou du moins vous permettra de plonger dans l'univers iOS comme sur vos produits à la maison.



Bien évidemment, le lancement risque de prendre un peu de temps et c'est pour cette raison qu'Apple annonce une date de sortie pour l'année 2023 sur quelques véhicules dans un premier temps. De nombreuses marques comme Audi, Mercedes, Nissan, Renault, Porsche et autres sont déjà partenaires du projet et devraient être parmi les premières à le proposer aux clients. On a tellement hâte !