[LIVE] Keynote Apple du 6/06 : iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et des Mac M2

C'est le jour J comme dit Apple quand il s'agit de vous livrer l'un de ses produits par le biais d'un transporteur. Aujourd'hui, nous attendons la livraison d'une ribambelle de nouveautés logicielles avec le keynote de la WWDC 22 dédié à iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 et autre watchOS 9. Mais ce n'est pas tout puisque l'on attend les premiers Mac de l'année, probablement avec la puce M2. Si le MacBook Air est quasi-certain, les rumeurs sont plus dubitatives sur les MacBook Pro 2022 et Mac mini 2022. Ce sera en tout cas l'occasion de découvrir la première bêta des firmwares cités précédemment.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les équipes du constructeur californien, malgré une nette amélioration au niveau mondial après deux ans de protection face à la pandémie.

Quelle heure pour le keynote WWDC 2022

Soyez présents à 19 h sur notre page dédiée aux keynotes (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la deuxième conférence Apple de l'année avec toutes les annonces autour des mises à jour majeures attendues pour septembre en version finale.

Les nouveautés attendues du keynote Apple

iOS 16

Pour une fois, les fuites ont été assez pauvres autour d'iOS 16, preuve qu'Apple a travaillé sur sa culture du secret. Malgré le fait que nous ayons pu dévoilé en avant-première la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 16, le reste est encore assez flou. On s'attend à un écran de verrouillage remanié avec la possibilité d'y insérer des widgets (pour exploiter le futur écran always-on des iPhone 14 Pro à venir, un virage "sociale" pour iMessage, de nouvelles fonctions de santé, une app Apple Music Classical, les appels d'urgence par satellite, l'arrivée d'Apple Card et de Tap to Pay dans d'autres pays.

iPadOS 16

Du côté d'iPadOS 16, outre tout ce qu'on trouvera dans iOS 16, Apple devrait ajouter des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à l'iPad pour en faire un système plus professionnel. On parle des fenêtres flottantes qui autorisera le redimensionnement personnalisé comme sur MacOS, mais aussi une interface multitâche repensée qui facilitera la productivité.

macOS 13

Du côté de macOS 13, les rumeurs sont également maigres avec probablement une refonte de l'application Paramètres Système et quelques changements sur les apps natives comme Mail, Message et Safari. Pour ce qui est du nom, macOS 13 pourrait s'appeler macOS Mammoth, d'après les dépôts de marque d'Apple.

watchOS 9

Pour la partie Apple Watch, watchOS 9 devrait être une mise à jour majeure avec un impact sur le fonctionnement et la navigation au quotidien. On pense surtout à un mode économie d'énergie plus pratique qui autoriserait l'utilisation d'apps (au lieu de seulement l'affichage de l'heure), de nouvelles fonctions de santé, de nouveaux entraînements, de nouveaux cadrans et une app pour la prise de température sur l'Apple Watch 8.

tvOS 16

tvOS ne devrait pas être très présent, comme l'an dernier où Apple n'avait même pas mentionné le nom tvOS 15, se contentant d'énumérer les nouveautés liés à HomeKit. La rumeur veut que la version 16 comprenne de nouvelles capacités pour la maison intelligente, faisant de l'Apple TV un hub toujours plus puissant.

MacBook Air 2022

Du côté matériel, c'est l'annonce la plus probable, appuyée dernièrement par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo. Apple avait probablement prévu de présenter plusieurs modèles, à savoir un Mac mini M2, un MacBook Air M2 et un MacBook Pro M2 13 pouces, mais les problèmes d'approvisionnement devraient limiter la présentation de ce soir au seul MacBook Air 2022.

Le futur ultra-portable d'Apple devrait bénéficier d'une refonte totale de son design, inspiré des récents MacBook Pro 2021. Il sera plus fin et plus léger, et devrait être disponible en plusieurs couleurs, dont un bleu en provenance des iMac 2021. Le MacBook Air devrait par contre inaugurer des contours blancs autour de l'écran et intégrer un clavier de la même couleur.



Là où les avis divergent, c'est sur le processeur. Certains parlent d'une puce M2, d'autres d'une puce M1 améliorée.

Casque AR/VR

Dernier point, le casque AR/VR. L'an passé, il aurait été trop juste pour être présenté à la WWDC 21, ce qui a poussé tous les spécialistes à dire qu'il serait forcément présent à la WWDC 22. Mais le casque de réalité mixte ne serait toujours pas prêt à être à ce stade, car le constructeur rencontre encore des problèmes de surchauffe et de logiciel. Malgré tout, la récente marque déposée "realityOS" a relancé les espoirs des fans pour un produit qui devrait être très cher, entre 2000 et 3000 dollars.

