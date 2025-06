Apple lance son opération Back to School 2025 aux USA

Apple a lancé aujourd’hui sa promotion annuelle de la rentrée, la fameuse "Back to School", offrant aux étudiants, enseignants et parents éligibles des bons plans. Cette année, les clients auront droit à des accessoires gratuits d’une valeur allant jusqu’à 199 dollars avec l’achat de certains modèles de Mac et iPad, jusqu’au 30 septembre 2025. De quoi faire oublier la carte-cadeau allant de 50 à 150 dollars l’année dernière.

MacBook

Si vous optez pour un MacBook Air M4 ou un MacBook Pro M4, vous pourrez choisir parmi des accessoires d’une valeur allant jusqu’à 199 $ :

AirPods 4 avec suppression active du bruit (gratuit, valeur de 179 $)

AirPods Pro 2 (70 $ supplémentaires, valeur totale de 249 $)

Magic Mouse (gratuit, valeur de 79 $ à 99 $)

Magic Trackpad (gratuit, valeur de 129 $ à 149 $)

Magic Keyboard avec Touch ID (gratuit, valeur de 179 $ à 199 $)

Acheteurs d’iMac

Si vous avez optez pour un iMac M4, vous avez droit à des accessoires d’une valeur allant jusqu’à 179 $ :

AirPods 4 avec suppression active du bruit (gratuit, valeur de 179 $)

AirPods Pro 2 (70 $ supplémentaires, valeur de 249 $)

iPad

En cas d'achat d'un iPad Air M3 ou d'un iPad Pro M4, vous avez droit à un accessoire d’une valeur de 119 $ à 210 $ :

Apple Pencil Pro (gratuit, valeur de 119 $)

AirPods 4 (gratuit, valeur de 129 $)

AirPods 4 avec suppression active du bruit (gratuit, valeur de 179 $)

Claviers premium (jusqu’à 210 $, frais supplémentaires applicables)

Magic Keyboard pour divers modèles d’iPad (frais supplémentaires requis)

Les personnes éligibles incluent les employés de l’éducation (niveau K-12, enseignants, membres de conseils scolaires), le personnel et les étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi que les parents d’étudiants universitaires.



L’offre est cumulable avec les réductions éducatives annuelles d’Apple, mais pour le moment seulement aux États-Unis. La France sera servie dans un second temps, nous ne manquerons pas de vous en faire part.