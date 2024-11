iMac M4 : les testeurs saluent une évolution mineure mais bienvenue

L'iMac M4 arrive dans les Apple Store ce 8 novembre, et les premiers tests américains nous permettent d'avoir une vision claire des performances de cette nouvelle génération. Si le design reste inchangé depuis 2021, Apple apporte quelques améliorations notables qui font de cet ordinateur tout-en-un une excellente machine pour le grand public.

Les tests démontrent que la puce M4 offre un gain de performances significatif. Selon les benchmarks Geekbench, l'iMac M4 est environ 20% plus rapide que son prédécesseur M3 en usage monocoeur comme multicoeur. L'écart se creuse davantage sur Cinebench avec une amélioration de 32% sur les tâches multicœurs. Ces progrès sont particulièrement visibles dans l'export vidéo, où le nouvel iMac se montre jusqu'à deux fois plus véloce que la génération M1. La partie graphique n'est pas en reste avec un gain de 18% sur les tests GPU par rapport au M3. Evidemment, l'iMac M4 est prêt pour Apple Intelligence qui sortira en avril en France.

Au-delà des performances brutes, Apple a corrigé plusieurs points faibles des précédentes générations. La webcam passe enfin à un capteur 12 mégapixels compatible Center Stage, offrant une bien meilleure qualité d'image en visioconférence. Les quatre ports USB-C sont désormais tous en Thunderbolt 4 sur les modèles haut de gamme, simplifiant la connectique. Le passage à 16 Go de RAM minimum constitue également une excellente nouvelle, d'autant que les prix restent inchangés. L'option d'écran nano-texturé antireflet fait aussi son apparition, même si elle reste onéreuse à 200€. Les testeurs ne trouvent pas grand chose à redire tant l'iMac M4 est une évolution mineure mais très solide.

Cnet conseille l'achat de l'iMac M4 si vous avez un (très) vieux Mac :

Est-ce qu'il faut acheter l'iMac M4 ? La réponse simple est oui, si vous cherchez un ordinateur tout-en-un, vous devriez opter pour l'iMac M4 car il offre un design inégalé et des performances améliorées. C'est le meilleur tout-en-un que vous puissiez acheter. Il apporte des améliorations progressives par rapport au modèle M3 et est nettement plus rapide que le modèle M1. De plus, le fait d'obtenir 16 Go de RAM sans avoir à payer le supplément élevé de 200 $ d'Apple est appréciable.



Si vous possédez encore un iMac basé sur Intel, c'est une évidence. En plus de meilleures performances et d'un design plus compact et élégant, vous bénéficiez également des fonctionnalités d'Apple Intelligence. Les anciens iMac Intel ne peuvent pas exécuter Apple Intelligence, mais il est important de noter que les M1 et M3 sont compatibles. Donc, la raison de passer d'un iMac M1 à un M4 n'est pas la capacité d'exécuter Apple Intelligence, mais plutôt les meilleures performances, plus de RAM, une webcam améliorée et le Thunderbolt 4.Si j'avais un iMac M3, je passerais mon tour sur le M4 et attendrais la prochaine mise à jour, car il semble que nous soyons en retard pour une refonte complète du design.