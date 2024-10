Avantages et inconvénients du verre nano-texturé de l'iPad Pro M4

Vous ne le savez peut-être pas, l'iPad Pro M4 lancé cette année propose une option d'affichage nano-texturée, accessible qu'à partir des modèles les plus chers. L'objectif de ce verre particulier est de réduire les reflets. Mais, outre son prix, il faut connaître les inconvénients avant de passer à la caisse.

Après avoir présenté l'iPad Pro 2024 sous toutes les coutures, puis les différents tests, certains nous posent encore des questions sur la tablette la plus chère de chez Apple. En particulier, l'option de verre nano-texturé.

C'est quoi le verre nano-texturé ?

Introduit pour la première fois avec l'écran Pro Display XDR en 2019, le verre dit à nano-texture est une sorte de structure interne au verre gravé à l'échelle du nanomètre, ce qui permet de préserver la qualité de l'image tout en diffusant la lumière ambiante pour réduire les reflets. Il s'agit du type d'écran le plus mat fabriqué par Apple, qui affirme qu'il est utile pour les flux de travail professionnels de gestion des couleurs ou les environnements exigeants en matière d'éclairage ambiant.



L'iPad Pro 2024 est le premier appareil, hors moniteur, à proposer la nano-texture en option, après les Studio Display et Pro Display XDR. La nano-texture est une fonctionnalité haut de gamme, qui coûte 130 € de plus que le verre standard. Si ce n'est pas si cher, c'est surtout que l'option n'est accessible que sur les modèles de 1 et 2 To de stockage, soit les appareils vendus au minimum 1 949 € en 11 pouces et 2 299 € en 13 pouces. Faites l'addition.

Les avantages du verre nano-texturé

À ce prix, la finition mat de l'affichage n'est clairement pas pour tout le monde. Si c'est très efficace pour travailler dans des conditions de fortes luminosité, ce verre très (très) légèrement râpeux sous le doigt est plus agréable lorsque l'on écrit ou dessine avec un Apple Pencil Pro.

Les inconvénients du verre nano-texturé

Bien que l'option réduise efficacement les reflets, elle n'est pas sans concession.



Premièrement, cette finition réduit légèrement sur le contraste et la netteté de l'écran. C'est à prendre en considération, surtout pour les joueurs et les amateurs de vidéos.



Deuxièmement, comme toutes les versions nano-texturées des écrans Apple, l'iPad Pro nano-texturé nécessite un entretien particulier. Apple recommande de ne le nettoyer qu'avec le chiffon de polissage fourni dans la boîte, car les autres chiffons de nettoyage peuvent l'endommager.



Enfin, le prix final est clairement un frein, Apple aurait pu le proposer sur les variantes plus abordables.

Conclusion

Vous l'aurez compris, l'écran en verre nano-texturé ne conviendra pas à tout le monde, surtout à ce tarif. En revanche, si vous êtes dans la cible, sachez que c'est une offre unique sur le marché et qu'Apple dote ses tablettes très haut de gamme de 16 Go de RAM, contre 8 Go pour les modèles de 256 et 512 Go. Si vous voulez notre avis, mieux vaut prendre l'Apple Pencil Pro et / ou le Magic Keyboard, ils apporteront une bien meilleure plus value à l'iPad Pro M4.

