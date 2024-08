Apple présente son iPad Pro 2024 avec écran OLED et puce M4

Comme prévu, Apple a profité du keynote "Let Loose" pour présenter un tout nouvel iPad Pro, après six années basées sur le même design. La mouture 2024 ne déçoit pas avec plusieurs évolutions majeures dont la puce M4 et les nouveaux écrans impressionnants. Retrouvons tous les détails ci-dessous.

Les grandes nouveautés de l'iPad Pro

Après l'iPad Air 6, Apple a officiellement levé le voile sur son nouvel iPad Pro 2024, introduisant des innovations majeures qui promettent de redéfinir l'expérience utilisateur pour les professionnels et les particuliers. Ce nouveau modèle, qui intègre un écran OLED et la puce M4, se veut une réponse à "toutes les attentes des professionnels", tout en restant accessible à tous types de clients, selon les déclarations d'Apple.

Un design innovant et des écrans haute performance

Apple continue de concevoir l'iPad comme "une feuille de verre magique", un principe qui se traduit par un design épuré et futuriste. Le nouvel iPad Pro se décline en deux tailles d'écran : un modèle de 11 pouces, idéal pour les déplacements, et une version de 13 pouces pour ceux qui privilégient un grand écran. Chaque modèle arbore un écran OLED, abandonnant la technologie miniLED au profit d'une qualité d'affichage supérieure.



Cette transition vers l'OLED offre une luminosité et un contraste améliorés, ce qui est particulièrement visible dans le nouveau verre nano-texturé utilisé par Apple (oui, oui... c'est nouveau ce type de verre). Ce verre, gravé à l'échelle nanométrique, minimise les reflets et améliore la lisibilité en extérieur, Apple affirme que ce sont "les écrans les plus avancés au monde pour une tablette". Par contre, l'option à 130 € n'est disponible qu'à partir des modèles 1 et 2 To.



Les écrans sont capables d'atteindre 1 000 nits en luminosité sur les contenus SDR plein écran (contre 600 auparavant) et ça peut aller jusqu'à 1 600 nits en HDR, Apple a donné un nom à cette technologie "Tandem OLED". Pour désigner le nom du nouvel écran de l'iPad, il faudra dire "Ultra Retina XDR".

Une épaisseur choquante

Les nouveaux modèles d'iPad Pro 2024 se vantent d'une épaisseur record : 5,3 mm pour le modèle de 11 pouces et seulement 5,1 mm pour le modèle de 13 pouces. Cette finesse a été atteinte grâce à une optimisation méticuleuse des composants par les ingénieurs d'Apple.

iPad Pro M4 13 pouces - 579 grammes (contre 682 g pour l'ancien modèle)

- 579 grammes (contre 682 g pour l'ancien modèle) iPad Pro M4 11 pouces - 444 grammes (contre 466 g pour l'ancien modèle)

La puce M4

Au cœur de l'iPad Pro 2024 bat la nouvelle puce M4, qui marque un saut technologique. Apple a fait le choix de passer directement de la puce M2 à la M4, une décision probablement motivée par les impératifs de compétitivité dans un marché toujours plus exigeant. Avec une gravure en 3 nanomètres, réalisée en partenariat avec TSMC, la puce M4 promet des performances époustouflantes.



Le processeur est 50 % plus rapide que le M2 et le GPU intégré (reprenant celui du M3) est jusqu'à quatre fois plus performant que son prédécesseur. Le moteur neuronal peut exécuter jusqu'à 38 mille milliards d'opérations par seconde, rendant cette puce plus performante que de nombreux PC spécialisés dans l'IA.



Le nouveau GPU apporte pour la première fois le ray tracing matériel et le mesh shading sur l'iPad, avec des performances de rendu jusqu'à 4 fois supérieures à celles de la version M2. Les jeux comme Assassin's Creed Origin vont être incroyables.

D'après la fiche technique, l'iPad Pro embarque 8 Go de RAM pour les versions 256 et 512 Go de stockage, et 16 Go de RAM au-delà. Idem pour le nombre de cœurs, neuf sur les « petits » modèles et dix sur les plus chers.

Des nouveautés du côté de l'appareil photo

Le nouvel iPad Pro 2024 met l'accent sur une expérience photographique et vidéo améliorée, adaptée aussi bien aux professionnels qu'aux passionnés. L'iPad Pro est équipé d'un capteur arrière de 12 mégapixels qui supporte désormais l'enregistrement vidéo en résolution 4K, permettant des vidéos de haute qualité avec des détails plus nets et une meilleure gestion des couleurs. La fonctionnalité vidéo est complétée par un nouveau flash True Tone plus puissant pour une meilleure performance en conditions de faible luminosité.



En plus de l'amélioration du capteur principal, l'iPad Pro intègre toujours un scanner LiDAR avancé pour les applications de réalité augmentée. Ce scanner permet une meilleure perception de la profondeur et une interaction plus précise avec les objets virtuels dans l'espace réel, ce qui est idéal pour les professionnels utilisant des applications AR pour la conception, l'éducation ou le divertissement.



La caméra avant a également été optimisée pour être utilisée en mode paysage, une modification pensée spécifiquement pour améliorer les appels vidéo et les conférences, ce qui va rendre l'expérience plus naturelle lorsqu'elle est utilisée avec le nouveau Smart Keyboard ou sur un support.

Apple améliore les applications professionnelles pour l'iPad Pro

Apple a mis à jour ses applications phares pour exploiter au mieux les capacités de la nouvelle puce M4. Final Cut Pro 2, l'outil de montage vidéo professionnel d'Apple, a été optimisé pour tirer parti de la puissance de traitement accrue. Les utilisateurs peuvent désormais gérer quatre fois plus de flux ProRES simultanément par rapport à l'iPad Pro équipé de la puce M1 et le rendu des projets est jusqu'à deux fois plus rapide, ce qui réduit considérablement les temps d'attente lors de la production de contenu vidéo.



En parallèle, Apple a lancé Logic Pro 2, une mise à jour majeure de son logiciel de production musicale. Cette version intègre une IA avancée capable d'extraire automatiquement quatre pistes différentes d'un enregistrement unique – voix, batterie, basse et clavier. Un nouveau plugin basé sur le machine learning permet également des modifications sonores innovantes sur plusieurs pistes, offrant ainsi une flexibilité et une créativité accrues pour les professionnels du son et de la musique.



Ces mises à jour, garantissent que les professionnels dans les domaines du cinéma, de la musique et du design peuvent réaliser leurs projets avec une efficacité et une qualité sans précédent, ce qui confirme l'iPad Pro comme un outil de choix dans ces industries.



Dernier point, une nouvelle fonctionnalité impressionnante débarque sur cet iPad Pro, Apple propose l'intégration de l'IA pour scanner des documents, ce qui va garantir une capture de la plus haute qualité. L'iPad Pro 2024 d'Apple n'est pas seulement une mise à jour matériel, il s'agit d'une révolution complète qui combine design, performance et intelligence artificielle pour offrir une expérience sans précédent à tous les types d'utilisateurs.

Date et prix de l'iPad Pro 2024

L'iPad Pro 2024 est déjà en vente à partir de 1 219 € en 11 pouces et 1569 € en 13 pouces. Dans les deux cas, vous avez l'écran OLED Ultra Retina XDR, la puce M4 et toutes les nouveautés !



Outre les deux dimensions, le client peut choisir le stockage (256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To), le coloris (argent ou gris sidéral), la 5G ou encore le verre anti-reflet.



Le prix peut grimper à 2 679 euros avec la 5G et le verre nano-texturé en 11 pouces, et même à 3 159 euros en 13 pouces. Incroyable.

