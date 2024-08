Ubisoft dévoile la date de lancement d'Assassin's Creed Mirage sur l'App Store

Grâce aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, il est possible de jouer à des jeux très gourmands en termes de performances. Après le lancement de Resident Evil 4 et Resident Evil Village sur l'App Store, c'est au tour d'Ubisoft d'exploiter les prouesses de la puce A17 Pro présente dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que la puce M1 dans certains iPad.

Rendez-vous le 6 juin

Vous aimez le gaming sur l'iPhone et l'iPad ? Bonne nouvelle, Ubisoft va bientôt répondre présent en lançant sur l'App Store son célèbre Assassin's Creed Mirage qui a rencontré un joli succès sur PlayStation 5, Xbox Series S et X et sur PC. Il y a moins d'une heure, l'éditeur a annoncé que le jeu sera disponible sur l'App Store d'iOS et iPadOS gratuitement dès le 6 juin. Cependant, un détail est à prendre en compte, vous pourrez télécharger le jeu sans frais, mais une fois que vous avancerez dans l'histoire (au-delà de 90 minutes), il faudra débloquer l'intégralité du jeu, un achat intégré à 49,99€ vous sera proposé.



Comme Apple l'avait annoncé précédemment lors du keynote des iPhone 15 en septembre 2023, les jeux portés de l'univers de la console/PC vers iOS et iPadOS nécessiteront obligatoirement des appareils récents. Autrement dit, vous pourrez y jouer si vous possédez un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max ou un iPad avec la puce M1. C'est d'ailleurs le cas avec Resident Evil 4 et Resident Evil Village qui exigent ces appareils.

Dans Assassin's Creed Mirage, vous incarnez Basim Ibn Ishaq, un jeune voleur devenu assassin, dans la ville de Bagdad du IXe siècle, à l'apogée de l'Âge d'or islamique. L'histoire suit le parcours de Basim qui découvre et adopte les voies de la Confrérie des Assassins, explorant des thématiques de trahison et de rédemption. Le jeu a été présenté comme se concentrant davantage sur les éléments d'infiltration et d'assassinat, rappelant les premiers titres de la série.



Assassin's Creed Mirage est disponible depuis l'année dernière sur les consoles et PC. Le jeu s'est écoulé à des chiffres impressionnants, devenant l'un des lancements les plus réussis d'Ubisoft sur les nouvelles consoles comme la PS5 et Xbox Series X|S.

La puce A17 Pro est parfaite pour Assassin's Creed Mirage

Les puces A17 Pro dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max offrent plusieurs avantages clés pour les jeux, grâce à leur conception avancée et à leurs capacités technologiques. Tout d'abord, ces puces sont fabriquées avec un processus de 3 nanomètres, ce qui permet une plus grande efficacité énergétique et une performance accrue par rapport aux générations précédentes.



De plus, la puce A17 Pro intègre une meilleure unité de traitement graphique (GPU), essentielle pour fournir des visuels de haute qualité nécessaires dans les jeux récents. Cette amélioration du GPU se traduit par des animations plus fluides, des textures plus détaillées et une meilleure réponse globale du jeu, ce qui est crucial pour une expérience de jeu immersive.



Enfin, la puce A17 Pro supporte également des technologies avancées comme le ray tracing, qui permet des effets de lumière et des reflets ultra-réalistes, améliorant ainsi la qualité visuelle des jeux. Ces capacités rendent les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max particulièrement adaptés pour les jeux de nouvelle génération et offrent aux utilisateurs une expérience comparable à celle des consoles de jeux.

Télécharger le jeu Assassin's Creed Mirage