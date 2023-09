Tout savoir sur la nouvelle puce A17 Pro

Ne l'appelez plus A17 Bionic, mais A17 Pro. La nouvelle puce équipant les non moins nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max offre un bond en avant en matière de performances qu'Apple n'a pas manqué de détailler lors du keynote Wonderlust. Voici tout ce qu'il faut savoir le dernier processeur de la firme américaine.

A17 Pro : Une nouvelle génération de silicium Apple pour iPhone

Apple a présenté hier soir l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, conçus avec du titane de qualité aérospatiale, un nouveau design aux bords profilés, un port USB-C, un bouton Action personnalisable, un appareil photo avec sept objectifs professionnels, un téléobjectif 5x exclusif à l'iPhone 15 Pro Max, mais aussi la puce A17 Pro qui "offre des expériences de jeu de haut niveau et des performances professionnelles".



Offrant des performances et des capacités dites "professionnelles" selon Apple, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max peuvent ainsi remercier l'A17 Pro, la première puce à 3 nanomètres de l'industrie.

En tant que leader du secteur, Apple avait à coeur de proposer une véritable évolution avec l'A17 Pro qui apporte des améliorations à l'ensemble de la puce, notamment la plus importante refonte du GPU de l'histoire de l'iPhone. Le nouveau processeur est jusqu'à 10 % plus rapide grâce à des améliorations microarchitecturales et conceptuelles, et le moteur neuronal est désormais jusqu'à deux fois plus rapide, alimentant des fonctionnalités telles que l'autocorrection et la voix personnelle dans iOS 17 (pas disponible en France au lancement). Le GPU est quant à lui jusqu'à 20 % plus rapide et permet de vivre des expériences entièrement nouvelles, grâce à une nouvelle conception à 6 cœurs qui augmente les performances de pointe et l'efficacité énergétique. Via le ray-tracing accéléré au niveau matériel (4 fois plus rapide que le ray tracing logiciel), l'iPhone 15 Pro offre des graphismes plus fluides, ainsi que des applications en réalité augmentée et des expériences gaming plus immersives.



Apple explique d'ailleurs que la mise à niveau de l'image est un élément clé dans les performances :

MetalFX Upscaling associe les performances du GPU à celles du Neural Engine pour produire des graphismes haute résolution tout en consom­mant beaucoup moins d’énergie. Le gaming a de belles heures devant lui.

L'iPhone 15 Pro apporte des jeux plus vrais que nature dans la paume de la main des utilisateurs avec des titres de console jamais vus sur un smartphone, comme Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding et Assassin's Creed Mirage. Nous avons même eu droit à une superbe démonstration lors du keynote Wonderlust. Le gain annoncé entre la puce de l'iPhone 12 Pro et celle de l'iPhone 15 Pro est de 70 %.



En outre, le processeur A17 Pro comprend un décodeur AV1 dédié, permettant des expériences vidéo plus efficaces et de haute qualité pour les services de streaming. Sans oublier, un nouveau contrôleur USB permet pour la première fois à l'iPhone d'utiliser des vitesses USB 3. Il prend désormais en charge des vitesses de transfert beaucoup plus élevées et une sortie vidéo jusqu'à 4K à 60 fps HDR.



Pour terminer, voici une vidéo d'Assassin's Creed Mirage sur iPhone 15 Pro :

Les jeux vont devenir fous sur l’iPhone 15 Pro grâce a la puce A17 Pro qui offre le ray-tracing et des capacités proches des consoles actuelles. Voici la vidéo de démonstration de Assassin’s Creed Mirage lors de l’#AppleEvent pic.twitter.com/5UmD58Da8L — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 13, 2023

Les précommandes de l'iPhone 15 ouvrent vendredi à 14 heures.