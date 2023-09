[LIVE] Keynote Apple 12/09 : iPhone 15 / Pro / Max, Apple Watch 9, AirPods USB-C...

C'est le grand jour chez Apple, le moment tant attendu où l'entreprise livre ses nouveautés matérielles qui vont accompagner les versions logicielles majeures aperçues lors du keynote de la WWDC 23 (iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14 et watchOS 10). En attendant la sortie du casque Vision Pro prévue pour début 2024, place aux nouveaux iPhone 15 (normal, Plus, Pro et Pro Max), aux nouvelles Apple Watch (Series 9 et Ultra 2) ou encore aux AirPods Pro avec prise USB-C. Des rumeurs font état d'un renouvellement de l'iPad Mini, à vérifier.



Quoi qu'il en soit, cela sera l'occasion de découvrir la nouvelle gamme de téléphones de la marque.

Un évènement pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, ce second #AppleEvent de l'année sera pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. Malgré cela, certains veinards ont été invités à visionner la vidéo à l'Apple Park, pour profiter ensuite des tests et des ateliers avec les ingénieurs. On aura donc rapidement des avis sur le nouvel iPhone.

Quelle heure pour le keynote Wonderlust

Comme chaque année désormais, soyez présents à 19 h sur notre page dédiée aux keynotes (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence des développeurs Apple avec toutes les annonces autour des mises à jour majeures attendues pour septembre en version finale.

Les nouveautés attendues au keynote Apple

iPhone 15

Le remplacement du port Lightning par l'USB-C est de loin la plus grande évolution de la gamme d'iPhone 2023, tous modèles confondus. Cela devrait permettre un transfert de données et des vitesses de chargement plus rapides, sans oublier une compatibilité très large avec les câbles et chargeurs du marché.

L'autre modification commune entre les gammes concerne le nouveau design, mélangeant des bords plats avec des angles arrondis, pour une meilleure prise en main.



Pour son iPhone 15 (et 15 Plus), Apple aurait prévu d'intégrer la Dynamic Island, introduite sur les modèles haut de gamme l'an dernier. Ce sera un changement majeur et qui devrait largement contribuer à la popularité de deux téléphones.



La firme également prévu d'améliorer l'appareil photo principal avec un nouveau capteur de 48 mégapixels, le même que celui que l'on trouve sur l'iPhone 14 Pro.



Du côté du processeur, fini l'A15, place à l'A16. Là aussi, c'est une nouveauté reprise à l'iPhone 14 Pro. La puce A16 est plus puissante, notamment sur la partie GPU.



En outre, Apple aurait prévu plusieurs coloris inédits comme le rose, le bleu et le vert.

iPhone 15 Pro

Du côté des iPhone 15 Pro, Apple a prévu un cadre en titane plus léger et plus solide, des bordures plus fines autour de l'écran, un écran plus lumineux en pic, un bouton d'Action programmable, une puce A17 gravée en 3 nm, le Wi-Fi 6E ainsi qu'un nouveau zoom.



Le zoom périscopique serait réservé à l'iPhone 15 Pro Max (ou Ultra selon les rumeurs) avec une capacité de 6x voire 10x selon les sources. Il y aurait alors une vraie différence entre les deux "Pro".



L'iPhone 15 Pro sera apparemment plus léger grâce au titane, un gain d'environ 10 %. Outre le poids, les dimensions seront légèrement plus compactes, avec 1 mm de moins en largeur ainsi qu'en hauteur. Par contre, le téléphone serait plus épais.

Apple Watch 9 / Ultra 2

Concernant l'Apple Watch 9, la grande nouveauté serait la puce S9, un processeur enfin amélioré après trois années de stagnation (sauf la dénomination S6, S7 puis S8) pour des performances plus rapides, et de nouvelles options de couleur sont également évoquées, notamment le rose pour la Series 9 et une finition titane noire pour l'Apple Watch Ultra 2.



Le reste serait identique aux modèles actuels, ce qui ferait de 2023 une année de transition. Les vraies améliorations sont attendues pour l'an prochain avec une Apple Watch X.

AirPods Pro USB-C

Dernière annonce attendue, une nouvelle version des AirPods Pro 2. Si aucune évolution matérielle n'est à prévoir côté son, Apple a décidé de proposer une version USB-C de ses écouteurs phares, afin d'être en phase avec la nouvelle légalisation européenne qui entre en vigueur en 2024. Plutôt que de lancer des AirPods 4 et AirPods Pro 3 à la hâte, elle devrait ajuster l'existant.



Si les AirPods Pro 2 seront les premiers à changer de prise, les AirPods 3 devraient suivre rapidement.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 15 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo du live en haut de la page. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque annonce juste après la conférence, tout en proposant une retranscription imagée en dessous.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique ce soir à 19 heures (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top 50 des apps d'actualité. Elle permet de recevoir les notifications et de profiter d'un confort de lecture inégalé avec le mode sombre, les widgets et plus encore.



Sur l'app, allez directement sur l'onglet "keynote". Sur le web, cliquez sur le lien ci-dessous :



Suivre le Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Vous retrouverez en fin de journée, tous les articles détaillés ci-dessous :