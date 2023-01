Gurman croit à la Dynamic Island sur iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Une nouvelle fois, un spécialiste affirme qu'Apple prévoit d'étendre l'île dynamique, la fameuse Dynamic Island à toute la gamme d'iPhone 15 à venir plus tard cette année. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la fonctionnalité, qui dépend du matériel, ne sera plus limitée aux "Pro", comme c'est actuellement le cas avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Dynamic Island pour tous !

Dans sa newsletter du jour, déjà aperçue pour le MacBook Air 15 pouces, iOS 17 ou encore le casque MR, Gurman a déclaré que la série "iPhone 15" offrira exactement les deux mêmes tailles d'écran que ce que l'on connaît, ce qui signifie que les clients peuvent s'attendre à un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. Mais ce dernier pourrait suivre les traces de l'Apple Watch Ultra, et être nommé iPhone 15 Ultra.



La Dynamic Island est une zone en forme de pilule située en haut de l'écran de l'iPhone qui remplace l'encoche présente sur les modèles précédents. De concert avec la partie logicielle, la Dynamic Island se transforme en différentes formes et tailles pour les activités en direct, les alertes système et d'autres informations utiles qui sont très bien intégrées au système et à l'appareil. L'analyste Ross Young a précédemment affirmé que l'île dynamique serait disponible sur les quatre modèles d'iPhone 15.

Les nouveautés des iPhone 15

Pour le reste, on peut s'attendre l'arrivée d'un port USB-C au lieu du port Lightning. L'USB-C est une norme de charge plus universelle et qui offre des vitesses de transfert de données plus rapides que le bon vieux Lightning apparu sur l'iPhone 5. Oui, ça date.



Gurman a également corroboré les rumeurs affirmant que les iPhone 15 Pro seront dotés d'un cadre en titane avec des boutons de volume haptiques. Comme le bouton d'accueil de l'iPhone 7 puis de ses successeurs comme l'iPhone SE 3, deux nouveaux moteurs Taptic à l'intérieur de l'appareil simuleraient la sensation de pression sur les boutons. De plus, la puce A17 gravée en 3 nm devrait permettre un bond en avant en matière de performances, mais surtout pour l'autonomie de l'appareil.



Apple devrait annoncer les nouveaux iPhone 15 en septembre, lors du traditionnel keynote de rentrée. Elle lancera dans la foulée son Apple Watch 9 et possiblement les AirPods 4.