Gurman confirme le MacBook Air M2 de 15 pouces pour cette année

Encore une nouvelle confirmation qu'Apple prévoit de sortir un plus grand MacBook Air, un modèle de 15 pouces à venir en 2023. Mais d'après Mark Gurman de Bloomberg, le format de 12 pouces précédemment évoqué ne serait plus d'actualité, en tout cas pour cette année. Nous aurions donc une gamme "Air" avec deux tailles : 13 et 15 pouces.

Le nouveau "Air" en 15 pouces

Si Gurman s'est simplement contenté de confirmer l'existence du premier MacBook Air de 15 pouces, l'analyste Ross Young avait précédemment affirmé que les fournisseurs d'Apple commenceraient la production de panneaux d'affichage de 15,5 pouces pour le nouveau MacBook Air au premier trimestre 2023, ce qui l'a conduit à supposer que l'ordinateur portable sortirait dès ce printemps.

Étant donné que le MacBook Air M2 sorti à l'été 2022 a été complètement redessiné, il est probable que le modèle 15 pouces ait un design identique, et qu'il soit disponible avec la puce M2. Mais il pourrait également proposer une option M2 Pro très alléchante.

Pas de 12 pouces

Quant au MacBook 12 pouces, dont Gurman avait expliqué qu'il serait lancé à la fin de 2023 ou au début de 2024, il ne figure plus sur la feuille de route à court terme de la société.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple proposerait des ordinateurs portables de 12 pouces. Le dernier 12 pouces ultra-mince qui ne pesait qu'un kilogramme a vu le jour en 2015, mais l'ordinateur portable a été abandonné dès 2019, à cause des faibles ventes (et de son prix trop haut placé pour le modèle). Une puce Apple et un prix plus doux pourrait le rendre bien plus attractif...