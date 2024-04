Microsoft est certain de faire mieux que le MacBook Air M3 dès cette année

S'il y a quelque chose qui énerve énormément Microsoft depuis plusieurs années, c'est la performance des derniers MacBook Air grâce aux puces d'Apple. Depuis que la firme de Cupertino a abandonné sa collaboration avec Intel pour concevoir ses propres puces, l'entreprise excelle dans les performances qu'offrent ses MacBook, ce qui provoque une certaine frustration pour Microsoft qui collabore avec Qualcomm qui n'arrive pas à faire mieux.

L'année 2024 sera la bonne pour faire mieux que la puce M3 selon Microsoft

Selon un récent rapport de The Verge, Microsoft a tendance à observer de très près chaque année les performances des derniers MacBook Air commercialisés par Apple. Alors que la firme de Cupertino a réussi à faire mieux en termes de performances avec ses puces M1 et M2, Microsoft se dit sûre et certaine que cette année, son partenaire Qualcomm, arrivera à battre les performances de la puce Apple M3 dans les derniers MacBook Air.



Plusieurs échanges auraient eu lieu entre Microsoft et Qualcomm, ce dernier aurait rassuré Microsoft sur les processeurs Snapdragon X Elite qui comprennent 12 cœurs Oryon à haute performance, avec des vitesses d'horloge atteignant 3,8 GHz et pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz pour le turbo sur un ou deux cœurs.

Le discours aurait visiblement été convaincant, car des sources familières proches des projets au sein de Microsoft ont confié que les dirigeants de l'entreprise sont persuadés que cette année, les nouveaux ordinateurs portables sous Windows 11 qui seront présentés afficheront des performances plus importantes que les MacBook Air M3.

Microsoft est tellement confiant dans ces nouvelles puces Qualcomm qu'elle prévoit un certain nombre de démonstrations qui montreront comment ces processeurs seront plus rapides qu'un MacBook Air M3 pour les tâches CPU, l'accélération de l'IA et même l'émulation d'applications.

Pour voir cet exploit qu'attend depuis plusieurs années Microsoft, il faudra attendre le 20 mai, date à laquelle les nouveaux PC portable seront annoncés aux médias et aux utilisateurs du monde entier.



Pour rappel, dans un benchmark daté du 5 mars, le MacBook Air M3 avec 16 Go de mémoire unifiée a obtenu un score monocœur de 3 157 et un score multicœur de 12 020. À titre de comparaison, le précédent MacBook Air M2 et de 16 Go de mémoire unifiée a obtenu un score de 2 610 pour un seul cœur et un score de 10 120 pour plusieurs cœurs. Le passage à la puce M3 permet à la gamme "Air" d'être environ 20 % plus véloce en monocœur et 18 % en multicœur.