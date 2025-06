Apple critiquée par Microsoft : Liquid Glass de macOS 26 rappelle Windows Vista

L'affrontement entre Apple et Microsoft autour des interfaces graphiques vient de prendre une tournure amusante. Avec macOS Tahoe 26 et son design Liquid Glass, Cupertino dévoile sa première refonte majeure depuis iOS 7 et macOS X, mais Redmond n'a pas manqué l'occasion de rappeler quelques souvenirs nostalgiques de Windows Vista.

Le retour du verre translucide divise

Présenté lors de la WWDC 2025, le design Liquid Glass se distingue par ses effets de transparence et ses surfaces translucides qui laissent entrevoir les éléments en arrière-plan. Cette approche visuelle unifie enfin tous les systèmes Apple, d'iOS à visionOS, autour d'une même grammaire esthétique. Pourtant, dès les premières démonstrations, les comparaisons avec l'interface Aero de Windows Vista ont fusé sur les réseaux sociaux.

La ressemblance n'a échappé à personne, et Microsoft l'a bien compris. Sur Instagram, le compte officiel Windows a publié une vidéo malicieuse montrant des captures de Vista accompagnées du message "on pose juste ça ici". Un troll assumé qui rappelle que ces effets vitreux existaient déjà en 2007, même si la technologie de l'époque peinait à les gérer correctement.

Les défis techniques d'hier et d'aujourd'hui

À l'époque de Vista, l'interface Aero Glass représentait un défi technique considérable qui poussait les cartes graphiques dans leurs retranchements. Microsoft avait même dû créer Aero Basic, une version allégée sans transparence, pour les machines moins puissantes. Aujourd'hui, Apple mise sur l'optimisation des puces Apple Silicon pour garantir fluidité et légèreté, même si les premières bêtas de macOS 26 montrent encore quelques problèmes de performance et d'interface illisible.

Le timing de cette polémique est d'ailleurs cocasse : une build bêta récente de Windows 11 fait retentir par erreur le son de démarrage de Vista. Coïncidence ou clin d'œil interne chez Microsoft ? L'entreprise confirme qu'il s'agit d'un bug, mais l'ironie n'échappe à personne.

Malgré les similitudes visuelles, Liquid Glass ne se contente pas de recycler d'anciennes idées. Apple intègre cette esthétique dans une stratégie globale d'unification de ses plateformes, là où Vista misait surtout sur l'effet spectaculaire. Reste que les questions d'accessibilité se posent déjà : ces effets de transparence risquent de nuire à la lisibilité pour certains utilisateurs, un point que Cupertino devra certainement affiner avant le lancement public cet automne.