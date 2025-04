Le Dolby Atmos débarque sur Apple Music pour les PC Windows

La lecture de musique en Dolby Atmos est désormais prise en charge dans Apple Music sur Windows, offrant pour la première fois une expérience audio immersive en trois dimensions sur les PC équipés de matériel compatible via le service de streaming musical d’Apple.

Un son amélioré sur PC

Cette fonctionnalité, intégrée avec la version 1.1284.20225 de l’application, est détaillée dans un nouveau document de support Apple intitulé « Lire des contenus au format Dolby Atmos dans Music sur Windows », qui explique comment en profiter sur un ordinateur.

Si vous ne le saviez pas, Dolby Atmos est un format audio surround qui crée une expérience sonore enveloppante, où les sons semblent provenir de toutes directions grâce à des écouteurs stéréo ou des haut-parleurs compatibles. Apple enrichit cette technologie et la renomme Spatial Audio, appliquant des filtres directionnels pour amplifier l’effet immersif du contenu Dolby Atmos.



Introduit sur Apple Music en juin 2021, le format "spatial" était déjà disponible sur iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple TV et Android, et s’étend maintenant aux utilisateurs Windows, élargissant ainsi l’accès à cette expérience sonore immersive.