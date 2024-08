Apple Music en Dolby Atmos sur les TV LG, ça commence maintenant !

L'un des avantages d'Apple Music, c'est la quantité astronomique de musiques en Dolby Atmos, ce qui offre une immersion sans précédent pendant que vous écoutez vos playlists préférées. Si Apple apporte un catalogue bien fourni grâce à la collaboration des artistes et des maisons de disque, il faut aussi que l'appareil où vous écoutez la musique soit compatible avec le Dolby Atmos et que la fonction soit activée sur l'application concernée !

Apple Music en Dolby Atmos sur les TV LG

LG est devenu aujourd'hui le premier fabricant de téléviseurs connectés à intégrer le Dolby Atmos directement dans l'application Apple Music sur ses téléviseurs. La nouvelle fonctionnalité est rendue possible grâce à une mise à jour logicielle récente de l'application Apple Music. Cette mise à jour transforme l'expérience d'écoute en permettant aux sons de remplir l'espace de manière plus dynamique et enveloppante, une caractéristique clé du Dolby Atmos. Ce système audio, qui a révolutionné le cinéma et la musique, offre une clarté exceptionnelle et un positionnement précis des sons, ce qui fait de chaque écoute une expérience unique.

Les modèles de TV pris en charge sont pour l'instant inconnus, mais le rapport de FlatpanelsHD sous-entend une bonne nouvelle pour les propriétaires de téléviseurs LG récents, notamment ceux sortis à partir de 2020. On retrouve ainsi l’excellente C3 OLED de 42 pouces.

Plus besoin d'une Apple TV ou d'un autre équipement en HDMI pour profiter du Dolby Atmos

Avant cette mise à jour, les utilisateurs désireux de profiter de Dolby Atmos via Apple Music devaient se tourner vers des solutions externes comme l'Apple TV 4K. LG ouvre ainsi la voie à une intégration plus directe, la marque se démarque de concurrents comme Samsung, Philips et Sony qui n'ont pas encore adopté cette technologie pour Apple Music dans leurs téléviseurs.