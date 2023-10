Le plugin Audiomovers simule le son Dolby Atmos sur Apple Music

Audiomovers a lancé son "Binaural Renderer for Apple Music", un plug-in qui applique le rendu binaural aux morceaux spatialisés, permettant aux professionnels de simuler le rendu sonore en Dolby Atmos sur Apple Music. L'idée étant d'améliorer le positionnement spatial du son pendant l'enregistrement en simulant l'expérience côté utilisateur final.

Un plugin pour les ingénieurs du son

Vérifier le son immersif d'une session audio comme elle sera lue sur Apple Music a été un défi pour les ingénieurs d'Audiomovers, une filiale de Virgin Records Limited, nécessitant des solutions de contournement telles que l'exportation d'un mixage d'un DAW vers un autre pour vérifier la traduction du rendu binaural.

Avec le plug-in conçu spécialement pour macOS, en collaboration avec Apple, les ingénieurs du son peuvent contrôler leur audio multicanal (Dolby 5.1 ou 7.1.4) dans n'importe quelle station de travail audionumérique et l'écouter en direct avec un casque Apple compatible ou des haut-parleurs intégrés sur un MacBook Pro (modèle 2018 ou ultérieur), un MacBook Air (modèle 2018 ou ultérieur) ou un iMac (modèle 2021).



De plus, la HRTF personnalisée et le suivi de la tête sont disponibles sur les Apple AirPods (3e génération), AirPods Pro ou AirPods Max, Beats Fit Pro et Beats Studio Pro compatibles, ainsi que sur les ordinateurs Mac équipés de puces maison.



Le plug-in offre des fonctionnalités supplémentaires telles que Mute/Solo pour chaque canal et la possibilité de changer de profil de rendu (média, film).



Le plug-in "Binaural Renderer for Apple Music" fonctionne sous Mac OS 12.6; il est disponible aux formats VST 3, AAX et AU. Il prend en charge la disposition des canaux d'entrée 7.1.4 et fonctionne dans toutes les principales stations de travail audionumériques compatibles avec l'audio multicanal, telles que Logic Pro d'Apple(10.7+), Pro Tools 2023.6+, Cubase Pro 12+, Nuendo 11.0.3+ ou encore Reaper 6.66+. Attention, les Mac à puces Intel ne sont pas pris en charge.



Le prix est de 79.99 $, avec une période d'essai gratuit de 7 jours.