The Browser Company abandonne le navigateur Arc au profit de Dia

The Browser Company fait ses adieux à Arc après moins de deux ans d'existence. Le navigateur alternatif qui avait séduit les utilisateurs Mac par son approche innovante cède sa place à Dia, une nouvelle application entièrement pensée pour l'ère de l'intelligence artificielle. Une décision qui ne manquera pas de décevoir la communauté fidèle d'Arc.

Arc : un projet ambitieux qui n'a pas trouvé son public

Josh Miller, PDG de The Browser Company, l'admet sans détour dans une longue lettre ouverte : Arc était devenu trop complexe pour séduire le grand public. Malgré une base d'utilisateurs passionnés et une croissance organique constante, le navigateur souffrait de ce que l'équipe appelle la "taxe de nouveauté". Les statistiques sont éloquentes : seulement 5,52% des utilisateurs actifs utilisent plus d'un Space régulièrement, et les fonctionnalités les plus innovantes d'Arc peinent à dépasser les 4% d'adoption.

L'ancien dirigeant d'Apple, Scott Forstall, avait comparé Arc à un saxophone : "puissant mais difficile à apprendre". Le défi était de transformer cette complexité en quelque chose d'aussi accessible qu'un piano. C'est exactement l'objectif de Dia : offrir la simplicité d'utilisation que réclamaient les utilisateurs, tout en conservant la puissance sous-jacente.



Concrètement, on ne sait pas exactement ce qu'il adviendra d'Arc dans les semaines et mois à venir. Est-ce que l'app ne sera plus disponible en téléchargement ? Est-ce que des mises à jour — au moins de sécurité — seront toujours assurées ? Beaucoup de questions restent en suspens mais toujours est-il que le navigateur Arc n'a jamais été aussi proche de sa fin.

Dia : vers un navigateur IA-natif

Contrairement à Arc qui tentait de révolutionner le navigateur web traditionnel, Dia se positionne comme un "navigateur IA" pensé pour un monde où les interfaces conversationnelles deviennent centrales. Miller prédit même la disparition progressive des navigateurs traditionnels, à l'image de ce qui se passe déjà pour les moteurs de recherche avec ChatGPT et Perplexity, ou les IDE avec Cursor.

Cette vision rappelle les transformations qu'Apple a su orchestrer avec l'iPhone, fusionnant plusieurs catégories d'appareils en un produit révolutionnaire. Dia ambitionne de faire de même en combinant navigation web et intelligence artificielle dans une interface unifiée.

The Browser Company ne propose pas d'open-sourcer Arc pour l'instant. Le navigateur repose sur ADK (Arc Development Kit), leur "sauce secrète" qui constitue également la base technique de Dia. Une décision compréhensible mais frustrante pour les développeurs qui auraient pu reprendre le flambeau. Dia, actuellement en phase alpha, s'ouvrira prochainement aux membres d'Arc.