Safari : Apple prépare la recherche du futur et l'IA va prendre toute la place

Apple prépare une révolution silencieuse dans Safari en explorant l’intégration de moteurs de recherche basés sur l’intelligence artificielle. Face à l’essor de services comme ChatGPT ou Perplexity, la firme de Cupertino semble prête à repenser entièrement la façon dont ses utilisateurs accèdent à l’information en ligne.

Safari 2.0 : l'IA va prendre toute la place

D'après les informations de Mark Gurman, Apple envisage d’intégrer des moteurs de recherche alimentés par l’intelligence artificielle (IA) dans son navigateur Safari, marquant ainsi une évolution significative dans sa stratégie de navigation web. Cette initiative a été révélée par Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, lors de son témoignage dans le cadre du procès antitrust intenté par le département de la Justice des États-Unis contre Google.

Une transformation majeure pour Safari

Apple travaille à une refonte de Safari afin de prendre en charge directement des services de recherche basés sur l’IA, tels que ChatGPT d’OpenAI, Perplexity AI et Claude d’Anthropic. Bien que ces services ne soient pas encore prêts à remplacer Google en tant que moteur de recherche par défaut, Apple prévoit de les ajouter comme options alternatives dans Safari.

Eddy Cue a souligné que les recherches sur Safari ont diminué pour la première fois en avril 2025, un changement attribué à l’adoption croissante des outils de recherche basés sur l’IA. Il a exprimé sa conviction que ces services finiront par remplacer les moteurs de recherche traditionnels comme Google, incitant Apple à les intégrer dans Safari le plus rapidement possible.

Un partenariat lucratif remis en question

Actuellement, Google verse environ 20 milliards de dollars par an à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Ce partenariat est au cœur du procès antitrust en cours. La baisse des recherches sur Safari pourrait affecter cette source de revenus pour Apple et remettre en question la domination de Google dans le domaine de la recherche mobile.

L’IA comme catalyseur de changement

Eddy Cue a décrit l’IA comme une “nouvelle transition technologique” offrant des opportunités pour de nouveaux entrants sur le marché. Il a noté que les services d’IA doivent encore améliorer leurs index de recherche, mais que les utilisateurs sont susceptibles de migrer rapidement vers ces outils en raison de leurs fonctionnalités innovantes .

Perspectives d’avenir

Apple a déjà intégré ChatGPT à Siri et envisage d’ajouter Gemini de Google. Cependant, l’entreprise souhaite rester flexible pour adopter d’autres fournisseurs d’IA à mesure que la technologie évolue. Cette stratégie pourrait transformer Safari en une plateforme de recherche plus diversifiée et intelligente, offrant aux utilisateurs des options adaptées à leurs préférences .