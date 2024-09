Apple publie Safari Technology Preview 197 avec le support de macOS Sequoia

La dernière version 197 de Safari Technology Preview apporte plusieurs améliorations sur les composants essentiels comme CSS, Javascript, Canvas et plus encore. Mais surtout, il s'agit de la première version du navigateur expérimental à supporter macOS 15 Sequoia.



Ce navigateur destiné aux développeurs a été introduit par Apple en mars 2016 afin de tester les ajouts potentiels pour les futures versions de Safari.

Premier aperçu concret de Safari 18

Apple a donc publié une mise à jour importante de Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu'Apple utilise pour tester à grande échelle les prochaines évolutions. L'objectif d'Apple avec Safari Technology Preview est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur le processus de développement de son navigateur. Safari Technology Preview peut fonctionner en parallèle avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte de développeur pour être téléchargé.

La version 197 comprend des correctifs et des mises à jour pour Canvas, CSS, Forms, JavaScript, Media, Rendering, Security, SVG, Web Inspector, WebDriver et WebGL.



La version actuelle de l'aperçu technologique de Safari 18 est compatible avec les machines macOS Sonoma et macOS Sequoia (actuellement en bêta), la dernière version de macOS qu'Apple teste en bêta.



La mise à jour de Safari Technology Preview est disponible via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les "Réglages Système" pour tous ceux qui ont déjà téléchargé le navigateur par le passé. Les autres doivent se rendre sur le site officiel pour lancer récupérer le DMG afin de l'installer.