Les nouveautés macOS Sequoia indisponibles sur Mac Intel

Si vous utilisez toujours un Mac doté d'un processeur Intel, c'est la double peine. Non seulement vous n'avez pas droit à la puissance des puces Apple, mais vous n'accéderez pas non plus à toutes les nouveautés de macOS Sequoia. Bien que le futur système d'exploitation fonctionne sur les mêmes Mac que macOS 15, il y a des mises en garde concernant les fonctionnalités spécifiques prises en charge sur les machines Intel.

Apple Intelligence

Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, toute la partie Apple Intelligence annoncée lors de la WWDC 24 ne sont disponibles que sur les Macs équipés de processeurs Apple Silicon. Plus précisément, Apple indique clairement qu'Apple Intelligence nécessite la puce M1 ou une version ultérieure. L'intelligence artificielle générative n'est donc pas pour les Mac Intel.



Rappelons qu'Apple Intelligence sera aussi disponible sur les derniers iPhone et iPad.

Transcription audio en direct

Autre limitation, la transcription audio en direct dans Notes est également réservée aux machines Apple Silicon.

Transcription audio en direct : Enregistrez des sessions audio dans votre note et générez des transcriptions audio en direct dans lesquelles vous pouvez effectuer des recherches ou que vous pouvez combiner avec d'autres commentaires, listes de contrôle ou documents.

La fonctionnalité sera disponible sur les ordinateurs Mac équipés d'Apple Silicon en anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (Irlande), anglais (Nouvelle-Zélande), anglais (Afrique du Sud), anglais (Royaume-Uni) et anglais (États-Unis). Même nous autres français n'y auront pas droit.

Tout le reste est disponible

Ce sont les deux seules nouveautés majeures qui ne seront pas ouvertes aux processeurs Intel dans MacOS 15. C'est plutôt une bonne nouvelle, bien qu'Apple Intelligence soit la plus grande évolution qui touche à toutes les parties du système, dont Siri. Avec macOS Sonoma, Apple avait été plus dur avec les Mac Intel.



Tout cela signifie que la fonction "iPhone Mirroring" sera disponible sur les plateformes Intel et Apple Silicon. Cette fonction vous permet d'afficher ce qui se trouve sur votre iPhone sur votre Mac et de le contrôler à l'aide de votre clavier et de votre trackpad. Il suffit d'avoir un appareil avec une puce Apple ou une puce de sécurité T2, ainsi que les connexions Bluetooth et le Wi-Fi.