Le Terminal d'Apple bénéficie d'une refonte colorée sous macOS Tahoe

Sous macOS Tahoe, l'application Terminal d'Apple subit une transformation visuelle importante, marquant sa première mise à jour majeure depuis le lancement de l'outil en ligne de commande il y a plus de vingt ans. Annoncée lors de la présentation « State of the Union » à la WWDC25, la nouvelle version de Terminal intègre la prise en charge des couleurs vives 24 bits et la compatibilité avec les polices Powerline, améliorant ainsi ses fonctionnalités et son apparence. L'application adopte la nouvelle esthétique Liquid Glass de macOS 26, avec des thèmes repensés qui s'intègrent parfaitement à la refonte visuelle plus large du système d'exploitation.

Encore de la personnalisation

Si Terminal propose depuis longtemps différents profils de couleurs, la version macOS Tahoe optimise la personnalisation, permettant aux développeurs et aux utilisateurs expérimentés d'afficher les informations système de manière plus dynamique et visuellement plus attrayante. Cette modernisation répond à une demande de longue date pour une interface plus contemporaine, insufflant un nouveau souffle à un outil essentiel resté pratiquement inchangé depuis des années. Et voilà qui fait écho aux thèmes de macOS 26 Tahoe.

Lancement de la version finale

macOS Tahoe devrait être lancé cet automne, avec la version bêta pour développeurs disponible immédiatement et la première version bêta publique prévue pour juillet, offrant aux utilisateurs une opportunité précoce d'explorer le terminal mis à jour et d'autres améliorations du système.

Qu'est-ce que l'utilitaire Terminal ?

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Terminal est une application qui sert d'interface au shell Unix, un programme qui interprète et exécute les commandes saisies par l'utilisateur. Sur macOS, le shell par défaut était historiquement bash (Bourne Again Shell), mais depuis macOS Catalina, il s'agit de zsh (Z Shell), qui offre des fonctionnalités améliorées telles qu'une meilleure autocomplétion et des capacités de scripting. Le Terminal permet aux utilisateurs de contourner les interfaces graphiques (GUI) pour contrôler directement le système, offrant précision et flexibilité pour des tâches difficiles ou impossibles à réaliser via des applications standard.

Fonctions principales de l'utilitaire Terminal

Gestion des fichiers et du système : Les utilisateurs peuvent naviguer dans le système de fichiers, créer, supprimer ou modifier des fichiers et dossiers à l'aide de commandes comme cd (changer de dossier), ls (lister les fichiers), mv (déplacer/renommer), cp (copier) et rm (supprimer).

Exemple : mkdir nouveau_dossier crée un nouveau dossier nommé "nouveau_dossier". Configuration du système : Le Terminal permet de modifier les paramètres système, de gérer les permissions (chmod, chown) et de configurer les paramètres réseau (ifconfig, ping).

Exemple : sudo (superuser do) accorde des privilèges administratifs pour exécuter des commandes sensibles, comme la mise à jour des fichiers système. Installation et gestion de logiciels : Des outils comme Homebrew, un gestionnaire de paquets populaire, utilisent le Terminal pour installer et gérer des logiciels non disponibles sur le Mac App Store.

Exemple : brew install python installe Python via Homebrew. Automatisation et scripting : Les utilisateurs peuvent écrire des scripts shell pour automatiser des tâches répétitives, en combinant des commandes dans des fichiers exécutables.

Exemple : Un script pour sauvegarder des fichiers peut utiliser rsync pour synchroniser des dossiers. Développement et débogage : Les développeurs utilisent le Terminal pour compiler du code, gérer des systèmes de contrôle de version (par exemple, Git) et exécuter des serveurs de développement.

Exemple : git clone récupère un projet à partir d'un dépôt distant. Accès à des outils avancés : Le Terminal donne accès à des utilitaires Unix puissants comme grep (recherche de texte), awk (traitement de texte) et sed (édition de flux), précieux pour la manipulation et l'analyse de données.

Pourquoi le Terminal est-il important ?

Le Terminal est un outil essentiel pour les développeurs, les administrateurs système et les utilisateurs avancés, car il offre :

Contrôle granulaire : Les commandes permettent un contrôle précis des opérations système, dépassant les limitations des outils graphiques.

Efficacité : Les tâches comme les opérations sur plusieurs fichiers ou la gestion de serveurs sont plus rapides via le Terminal qu'en cliquant manuellement.

Accès aux fonctionnalités Unix : macOS repose sur une base Unix, et le Terminal libère tout son potentiel, y compris des fonctionnalités non exposées dans l'interface graphique.

Personnalisation : Les utilisateurs peuvent personnaliser leur environnement shell avec des invites personnalisées, des alias et des scripts adaptés à leur flux de travail.

Pour les utilisateurs occasionnels, le Terminal peut sembler intimidant en raison de sa nature textuelle, mais il est indispensable pour ceux qui doivent effectuer des tâches avancées ou résoudre des problèmes système.

Comment utiliser le Terminal

Pour commencer avec le Terminal sur macOS :

Ouvrir le Terminal : Trouvez-le dans Applications > Utilitaires > Terminal ou recherchez-le via Spotlight (Cmd + Espace). Apprendre les commandes de base : pwd : Affiche le dossier de travail actuel.

ls -la : Liste tous les fichiers, y compris ceux cachés, au format détaillé.

man : Affiche le manuel d'une commande spécifique (par exemple, man ls). Personnaliser le shell : Modifiez le fichier .zshrc dans votre dossier personnel pour définir des alias, des thèmes ou des plugins.

Exemple : Ajouter alias ll='ls -la' crée un raccourci pour lister les fichiers. Explorer les outils : Installez Homebrew (/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)") pour gérer les paquets.

Utilisez nano ou vim pour modifier des fichiers directement dans le Terminal.

Limites et considérations