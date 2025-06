Le nom macOS 26 Tahoe en fuite avant la WWDC 25 d'Apple

Le nom présumé de macOS 26 a été dévoilé. Selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter "Power On", macOS 26 s'appellera macOS Tahoe, inspiré par le pittoresque lac éponyme en Californie. Oui, vous avez bien lu, il s'agit à priori de macOS 26 et non de macOS 16, comme nous l'avions expliqué en début de semaine. Apple souhaiterait ainsi uniformiser sa nomenclature logicielle, facilitant la vie des clients avec des noms liés aux années. iOS 19 serait ainsi iOS 26, watchOS 12 deviendrait watchOS 26, etc.

Des noms de lieux en Californie

Vous le savez certainement, depuis macOS X, Apple a d'abord nommé ses systèmes d'exploitation Mac d'après des félins comme Cheetah et Lion, puis en 2013, avec macOS X Mavericks, l'entreprise a adopté des noms inspirés de la Californie, tels que Yosemite, Monterey et plus récemment Sequoia.

Les eaux réfléchissantes du lac Tahoe, qui reflètent les montagnes et le ciel environnants, correspondraient à l'interface prévue de macOS 26, avec des fenêtres, boutons et icônes translucides au design vitré. Si vous nous lisez au quotidien, vous savez qu'outre le nouveau nom associé à l'année à venir, Apple a prévu de mettre à plat son design et de s'inspirer de visionOS pour tous ses logiciels, d'iOS 26 à macOS 26.



Apple devrait présenter macOS 26 aux côtés d'iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 lors du keynote d'ouverture de la WWDC 2025, en direct sur notre page keynote, le 9 juin à 19 h, heure de Paris, soit dans quelques jours seulement. Nous aurons un reporter sur place, pour nous partager l'ambiance et les détails croustillants d'une conférence qui s'annonce déjà équipe.