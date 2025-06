On peut enfin personnaliser la barre de menu sur macOS 26 Tahoe

1 com

macOS 26 introduit une nouvelle option dans les réglages qui permet enfin de choisir quelles icônes d’applications s’affichent dans la barre des menus en haut à droite de l'écran. Une façon simple et native de faire le ménage sans passer par une app tierce.

Avec macOS 26, Apple introduit une nouveauté simple mais très attendue : la possibilité de choisir quelles icônes d’applications apparaissent dans la barre des menus, directement depuis les Réglages du système. Fini le fouillis imposé ou le recours à des utilitaires tiers, les utilisateurs peuvent désormais faire le tri eux-mêmes.

Une nouvelle section dédiée dans les réglages liste toutes les applications compatibles avec ce système. Pour chacune, l’utilisateur peut activer ou désactiver l’affichage de son icône dans la barre des menus. Le fonctionnement est binaire, l’icône est soit visible, soit totalement masquée. Il ne s’agit pas ici d’un masquage temporaire ou automatique, mais bien d’un réglage manuel et permanent, que l’on peut ajuster à tout moment.

Ce changement s’inscrit dans une volonté plus large de rendre l’interface de macOS plus sobre et maîtrisable. La barre des menus, souvent saturée d’icônes dont certaines ne servent presque jamais, peut désormais être allégée en quelques clics, sans altérer le fonctionnement des applications en arrière-plan.

Une barre des menus qui s'intègre désormais directement au fond d'écran sans un arrière-plan. Une petite modification esthétique parmi les centaines apportées par Liquid Glass, la révolution artistique logicielle d'Apple et qui vient compléter le système de thème d’Apple sur Mac.