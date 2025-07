Les meilleures nouveautés de macOS Tahoe 26

macOS Tahoe 26 introduit une version audacieuse de l’expérience Mac, mêlant une esthétique vibrante à des fonctionnalités puissantes pour améliorer votre interaction avec votre appareil. Après avoir découvert les principales nouveautés annoncées par Apple, voici le résumé des meilleures.

Un design innovant mais familier avec Liquid Glass

Le design signature d’Apple, Liquid Glass, désormais unifié sur iPhone, iPad, Mac Apple Watch, Apple TV et Vision Pro, crée une expérience fluide et intuitive. Cette interface repensée rend les applications plus immersives, mettant votre contenu au premier plan. Les options de personnalisation vous permettent de configurer votre Mac comme jamais auparavant, garantissant un flux harmonieux entre les applications et les appareils. Mention spéciale aux thèmes qui peuvent vraiment être très poussés, comme sur iPhone.

Les Live Activities arrivent sur Mac

Emprunté à l’iPhone, macOS Tahoe 26 intègre les Live Activities dans la barre de menus. Restez informé avec des notifications en temps réel depuis votre iPhone, et d’un simple clic, plongez dans la recopie de l'iPhone (pas encore en France) pour interagir directement avec l’application depuis votre Mac.

Spotlight devient plus intelligent

Spotlight est désormais plus puissant que jamais, permettant des centaines d’actions directement depuis le clavier. C'est probablement le changement le plus important de cette mouture.



Les nouvelles touches rapides simplifient les tâches, tandis que des suggestions intelligentes basées sur vos habitudes gardent vos applications et fichiers les plus utilisés à portée de main.

Intégration de l’application Téléphone

La nouvelle application Téléphone sur Mac reflète les dernières fonctionnalités d’iOS 26 :

Filtrage des appels : Identifiez les appelants inconnus en leur demandant de partager leur nom et le motif de leur appel avant que votre téléphone ne sonne, vous donnant le contrôle sur les appels à répondre.

Assistance en attente : Restez productif pendant une mise en attente avec des notifications automatiques lorsque l'agent est prêt.

Améliorations basées sur l’IA

Bien que la nouvelle version de Siri ne soit pas encore disponible, macOS Tahoe 26 introduit des fonctionnalités innovantes alimentées par l’IA :

Raccourcis automatisés : Exécutez des raccourcis à des moments précis ou déclenchés par des actions comme enregistrer un fichier ou se connecter à un écran.

Traduction en temps réel : Profitez de la traduction de textes en temps réel dans Messages, de sous-titres en direct dans FaceTime, et de traductions parlées dans l'application Téléphone.

IA dans les raccourcis : Résumez des textes, générez des images ou exploitez les modèles d'Apple Intelligence pour des réponses plus intelligentes dans vos raccourcis.

Emoji personnalisés : Créez des emoji sur mesure avec Image Playground, explorez des styles inspirés de ChatGPT, et concevez des images basées sur vos amis et votre famille avec Genmoji.

macOS Tahoe 26 c'est donc tout ça, plus un tas de petits détails le Terminal coloré, la la personnalisation de la barre de menu ou encore la possibilité d'installer des firmwares bêtas sur AirPods.