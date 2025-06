macOS 28 offrira un support très limité de Rosetta 2

Lors de la WWDC 2025, Apple a annoncé macOS Tahoe et a confirmé que les Mac équipés de processeurs Intel ainsi que le support de Rosetta 2 approchent de leur fin.



Les développeurs qui dépendent de Rosetta 2 pour exécuter leur code legacy doivent commencer à se préparer, car macOS 27 sera le dernier système d'exploitation à offrir un support complet pour cette technologie de traduction. macOS 28 ne fera plus que le strict minimum, forçant les développeurs à recoder leurs applications.



Rosetta 2 permet à un Mac avec puce Apple d'utiliser des apps conçues pour un Mac équipé d'un processeur Intel.

Fin du support complet de Rosetta 2

Lors de la session Platforms State of the Union, il a été révélé que les développeurs Apple ont jusqu'à macOS 28 pour faire fonctionner leurs applications nativement sur Apple Silicon. macOS 26 sera le dernier système d'exploitation Mac à prendre en charge les Mac à base de processeurs Intel, tandis que macOS 28 offrira une fonctionnalité Rosetta 2 limitée, ne prenant en charge que les applications legacy comme les anciens jeux qui ne seront plus mis à jour. Le support complet de Rosetta 2 sera maintenu dans macOS 26 et 27.

Les utilisateurs de Mac Intel devraient envisager de passer à un Mac équipé d'Apple Silicon pour continuer à recevoir les mises à jour complètes du système d'exploitation, bien que macOS 26 recevra probablement des correctifs de sécurité pendant un certain temps. Les utilisateurs d'Apple Silicon doivent s'assurer que leurs applications sont natives ; sinon, ils devraient chercher des alternatives ou contacter les développeurs pour demander des versions natives. Avec l'annonce de macOS 28 prévue autour de la WWDC 2027, il y a suffisamment de temps pour effectuer une transition en douceur.