Spotlight devient indispensable sur macOS 26 Tahoe

Spotlight, déjà incontournable depuis de nombreuses années, évolue dans macOS 26 « Tahoe » pour devenir un outil central d’action et de recherche, plus intelligent, plus rapide et mieux intégré au système. De nouvelles capacités qui lui donnent un rôle plus qu'important dans l'écosystème.

Spotlight fait peau neuve dans macOS 26 « Tahoe »

Avec macOS 26, baptisé Tahoe, Apple repense Spotlight en profondeur. Ce moteur de recherche emblématique sur Mac devient un véritable assistant intelligent, capable non seulement de trouver, mais aussi d’agir.

Spotlight regroupe désormais tous les résultats (fichiers, apps, messages, événements, etc.) de manière centralisée et les classe intelligemment selon leur pertinence pour l’utilisateur. De nouveaux filtres permettent de restreindre une recherche à un type précis, comme un PDF ou un mail. Autre avancée, Spotlight est à présent capable de retrouver des fichiers stockés sur des services cloud tiers.

Mais la grande nouveauté réside dans l’action directe. Il est possible d’effectuer des centaines de tâches sans quitter Spotlight, comme envoyer un e‑mail, créer une note ou lancer un podcast. Grâce à une API ouverte, les développeurs tiers peuvent intégrer leurs propres suggestions d’actions, rendant Spotlight plus universel que jamais.

Apple introduit également les « Touches rapides » : de courts mots-clés qui déclenchent instantanément une action spécifique. Spotlight s’adapte aux habitudes de l’utilisateur pour proposer des raccourcis personnalisés, comme envoyer un message à un contact fréquent.



Enfin, l’intégration à la barre des menus permet d’agir dans l’app en cours sans quitter le clavier, améliorant encore le flux de travail. Avec cette mise à jour, Spotlight devient un hub intelligent, contextuel et ultra-réactif, au cœur de l’expérience macOS 26.