🔥 Apple présente macOS 26 Tahoe avec le nouveau design translucide

Comme prévu par les rumeurs, Apple a officialisé macOS Tahoe 26 lors de la WWDC 2025, introduisant une refonte visuelle saisissante appelée "liquid glass", des capacités élargies d’Apple Intelligence et de nouvelles fonctionnalités "Continuity" qui intègrent davantage les flux de travail entre Mac et iPhone. Ce n'est pas la plus grande mise à jour du Mac, mais elle est notable.

Nouveau design unifié

La mise à jour Tahoe introduit "Liquid Glass", un design translucide et élégant qui reflète l’environnement. Le Dock, les barres latérales et les barres d’outils ont été affinés pour mettre le contenu en avant, tandis qu’une barre de menus entièrement transparente donne une impression d’écrans plus grands. Les utilisateurs disposent de nombreuses options de personnalisation, y compris des teintes colorées pour les icônes d’applications, des couleurs de dossiers personnalisables avec des symboles emoji et des dispositions améliorées pour le Centre de contrôle.

Continuité

L’application Téléphone arrive sur Mac, intégrant appels récents, contacts et messages vocaux. De nouvelles capacités incluent le filtrage d’appels, qui répond automatiquement aux appels inconnus pour recueillir des informations sur l’appelant, et Hold Assist, permettant de rester en attente dans une file d’attente téléphonique tout en continuant à travailler sur Mac.

Activités en direct



Les Activités en direct de l’iPhone s’affichent dans la barre de menus du Mac, avec des mises à jour en temps réel pour les vols, covoiturages ou scores sportifs. Un clic ouvre le mode Recopie de l'iPhone pour plus d’interactions.

Spotlight

Spotlight évolue avec un classement intelligent des résultats et des filtres par type de fichier. Les utilisateurs peuvent exécuter des actions directement (envoyer des emails, créer des notes, lire des podcasts) sans changer d’application. Cette fonctionnalité apprend les routines des utilisateurs et propose des actions personnalisées, ainsi que des « touches rapides » pour un accès rapide aux tâches fréquentes.

Apple Intelligence

Apple Intelligence s’enrichit avec la traduction en direct dans Messages, FaceTime et les appels téléphoniques, traduisant automatiquement les conversations en temps réel tout en préservant la confidentialité grâce au traitement sur l’appareil. Les Raccourcis deviennent plus puissants avec des actions intelligentes exploitant directement les modèles d’Apple Intelligence pour des automatisations complexes.

Genmoji et Image Playground permettent de personnaliser les emojis et d’explorer des styles artistiques (peinture à l’huile, art vectoriel) via ChatGPT. Les emails et sites web sont analysés pour organiser automatiquement les Rappels.

Application Jeux

Une nouvelle application Games (jeux) centralise les expériences de jeu avec des recommandations personnalisées et des fonctionnalités sociales. Le Game Overlay offre un accès rapide aux paramètres système et aux interactions avec les amis sans quitter les jeux, tandis que le mode Basse consommation prolonge les sessions de jeu sur batterie.

Autres nouveautés

Safari affiche des vitesses de chargement 50 % plus rapides et une autonomie de quatre heures supplémentaires pour le streaming vidéo par rapport à Chrome. L’application Journal arrive sur Mac avec une synchronisation multi-appareils, comme sur iOS 26, Messages propose des arrière-plans et des sondages, et des améliorations d’accessibilité incluent des perfectionnements pour Magnifier et l’accès Braille.

Compatibilité

Les Mac compatibles avec macOS 26 :

MacBook Air M1 (2020 et versions ultérieures)

MacBook Pro M1 (2020 et versions ultérieures)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3)

iMac (2020 et versions ultérieures)

Mac mini (2020 et versions ultérieures)

Mac Studio (2022 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019 et versions ultérieures)

Disponibilité

MacOS Tahoe 26 entre en bêta pour les développeurs aujourd’hui, avec une disponibilité en bêta publique le mois prochain et une sortie officielle prévue pour l’automne 2025.