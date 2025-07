Comment installer la bêta publique d'iOS 26 à venir

Apple avait précédemment annoncé qu'une bêta publique d'iOS 26 serait disponible en juillet, et, alors qu'on attend d'un jour à l'autre la quatrième version pour les développeurs, une date plus précise a été dévoilée concernant la première servie aux clients les plus aventuriers.

Une bêta publique pour les fans

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré sur X que les bêtas publiques d'Apple devraient être disponibles aux alentours du mercredi 23 juillet. Autrement dit, les bêtas publiques d'iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et d'autres seront disponibles la semaine prochaine.



Apple publiera des bêtas publiques pour les mises à jour suivantes :

iOS 26

iPadOS 26

macOS 26

tvOS 26

watchOS 26

Logiciel HomePod 26

Micrologiciel AirPods compatible iOS 26

Pour information, Apple indique explicitement qu'elle proposera pas de bêta publique de visionOS 26.

Comment tester la bêta avant la sortie officielle ?

Tout le monde peut s'inscrire gratuitement au programme de bêtas d'Apple et accéder aux bêtas publiques pour les tester. Il suffit de se rendre sur le site beta.apple.com depuis son appareil et de suivre la marche à suivre. Comme toujours, nous vous recommandons vivement de sauvegarder vos données avant d'installer les versions bêta, en cas de problème.



Toutes les mises à jour sont déjà disponibles en version bêta pour développeurs. Il y a quelques années, Apple a supprimé l'obligation de payer 99 € par an pour l'abonnement au programme Apple Developer afin d'accéder aux versions bêta pour développeurs, mais un compte spécifique reste nécessaire. La différence réside surtout dans le fait que les premières bêtas développeurs sont très instables, notamment en raison de crashs et d'une autonomie calamiteuse, alors que les versions de test dites "publiques" sont beaucoup plus fluides.



Pour en savoir plus sur les nouveautés, dont le nouveau design Liquid Glass, consultez nos articles détaillés sur iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26.