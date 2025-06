iOS 26 : comment réduire la transparence de l'interface Liquid Glass

Avec iOS 26, Apple introduit Liquid Glass, un nouveau langage de conception qui privilégie la transparence pour sublimer l’affichage des contenus à l’écran. Ce design moderne, bien que visuellement réussi sur visionOS pour superposer le virtuel sur le réel, peut compliquer la lecture pour certains utilisateurs sur iPhone. Pour y remédier, une option d’accessibilité permet d’ajuster l’apparence de l’interface. Attention, vous allez perdre une grande partie de l'effet voulu par Apple. Une nouvelle astuce iOS 26.

Liquid Glass : une esthétique transparente et moderne

Apple a donc dévoilé "Liquid Glass", un style graphique translucide inspiré de visionOS, marquant la plus grande refonte visuelle depuis iOS 7, appliquée uniformément à iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 et tvOS 26. Ce matériau virtuel, réagissant dynamiquement à la luminosité et au contenu, combine profondeur, reflets spéculaires et une touche de skeuomorphisme modernisé. Les applications natives, telles que l’Appareil photo, Safari et Apple Music, adoptent cette esthétique immersive, avec des interfaces fluides et des éléments comme des barres d’onglets intelligentes. Cette harmonisation sans précédent promet une expérience utilisateur cohérente et innovante, bien que le résultat ne soit pas toujours lisible.

Avant / Après l'option "réduire la transparence" sur iOS 26.

Améliorer la lisibilité avec l’option "Réduire la transparence"

Pour ceux qui trouvent la transparence gênante, iOS 26 propose une petite astuce nommée « Réduire la transparence ». Elle rend les éléments translucides plus opaques, augmentant le contraste sans altérer le design global de Liquid Glass. Elle existe d'ailleurs déjà sur iOS 18.



Pour réduire la transparence sur iPhone, l'astuce est la suivante :

Accédez aux Réglages. Rendez-vous dans Accessibilité > Affichage et taille du texte. Activez "Réduire la transparence". Il faut attendre quelques secondes pour que cela prenne effet partout.

Le changement est visible sur le fond du dock, les dossiers d'apps, le centre de contrôle et plus encore.

Une interface en évolution

Espérons qu'Apple améliore l'accessibilité visuelle dans les prochaines bêtas, permettant d'éviter de supprimer une grande partie du style de Liquid Glass. La bêta 2 est attendue aux alentours du 23 juin.