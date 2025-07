Comment augmenter l'allocation de VRAM sur un Mac Mx

Grâce à l’architecture de mémoire unifiée des puces Apple Silicon, le CPU et le GPU partagent la même mémoire, éliminant le délai de transfert entre les zones séparées, contrairement aux puces Intel. De quoi améliorer l'efficacité au quotidien.



Par défaut, macOS alloue jusqu’à 66 % de la RAM totale (ex. : 5,3 Go pour 8 Go de RAM) ou 75 % pour les Mac avec plus de 32 Go de RAM à la VRAM, réservant le reste au système. Peu de gens le savent, mais les utilisateurs avancés peuvent ajuster manuellement cette allocation pour optimiser les performances dans des tâches graphiques intensives, comme l’exécution locale de grands modèles de langage (LLMs) ou le montage vidéo. Pour les jeux, ce n'est pas forcément utile.

Avertissement

Avant toute chose, cette manipulation est réservée aux utilisateurs avancés. Une allocation incorrecte peut provoquer des problèmes de performance, des erreurs de mémoire, voire des plantages. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la ligne de commande ou l’impact de l’allocation mémoire, évitez cette astuce sur un fil GitHub dédié à l’exécution de Llama localement.

Comment ajuster l’allocation de VRAM

Méthode 1 : Via le Terminal

Ouvrez le Terminal de macOS. Saisissez la commande suivante, en remplaçant (taille en Mo) par la quantité de RAM (en mégaoctets) à allouer à la VRAM :

sudo sysctl iogpu.wired_limit_mb=(taille en Mo)

Exemples : Pour allouer 12 Go sur un Mac avec 16 Go de RAM :

sudo sysctl iogpu.wired_limit_mb=12288

Pour allouer 36 Go sur un Mac avec 48 Go de RAM :

sudo sysctl iogpu.wired_limit_mb=36864 Appuyez sur Entrée, authentifiez-vous à l'aide du mot de passe du Mac, et l’allocation prend effet immédiatement. Nul besoin de redémarrer.

Note : D'ailleurs, cette modification n’est pas permanente et doit être réappliquée après chaque redémarrage.

Méthode 2 : avec un logiciel

Pour éviter la ligne de commande, il existe des apps comme Siliv, un logiciel open source disponible dans la barre de menus. Il propose un accès facile, avec la valeur actuelle et des alertes si vous voulez dépasser les limites. Mieux, il peut appliquer votre modification après chaque démarrage.

Cas d’utilisation

Ajuster la VRAM est particulièrement utile pour :

LLMs exécutés localement (ex. : Llama, DeepSeek), où plus de VRAM peut accélérer les performances.

Applications graphiques intensives comme le montage vidéo ou la création d’art par IA (ex. : DiffusionBee).

Pour les jeux, comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village ou encore les récents Cyberpunk 2077 et Dead Island 2, l'intérêt est limité car macOS a déjà le mode jeu qui s'occupe d'allouer toute la puissance au jeu en cours.

Si votre jeu rame, fermez les applications ouvertes, vérifiez les apps en arrière-plan et faites de la place sur le SSD, si besoin. Pensez aussi à réinitialiser la VRAM, sait-on jamais.



Bien sûr, cette méthode fonctionne sur tous les Mac Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, etc.), mais pas sur les Mac Intel.



Et vous, avez-vous ajusté la VRAM de votre Mac (ou PC) ? Pour quel usage ?