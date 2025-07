Cyberpunk 2077 sort cette semaine sur Mac !

Le jeu Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED sera disponible sur Mac ce jeudi 17 juillet en édition "Ultimate" via le Mac App Store, GOG.com, Steam et l'Epic Games Store pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. Cette sortie fait suite à celle d’Assassin’s Creed Shadows plus tôt cette année, marquant une nouvelle étape majeure pour le gaming sur Mac, comme annoncé par Apple lors de la présentation de la gamme MacBook Pro M4 l’automne dernier.

Des performances qui rivalisent avec le PC

L’Ultimate Edition regroupe le RPG en monde ouvert, où les joueurs incarnent V dans une ville futuriste dominée par le pouvoir, la technologie et les modifications corporelles, ainsi que l’extension Phantom Liberty avec Idris Elba dans le rôle de Solomon Reed et Keanu Reeves en Johnny Silverhand. Elle inclut toutes les mises à jour jusqu’au Patch 2.3, ajoutant de nouvelles fonctionnalités au mode Photo, des véhicules et des ajustements de gameplay. On est loin de la première version tant décriée qui affichait des bugs par centaines et des chutes de framerate à tous les coins de rue.

Optimisé pour l'architecture Apple Silicon (puce M1 et ultérieur, nécessitant 16 Go de mémoire unifiée minimum et macOS 15.5), le jeu exploite le framework Metal 3 d’Apple pour des visuels nets, des performances fluides et un son Spatial immersif avec suivi de tête pour les AirPods. Il prend en charge le path tracing, la génération d’images, le HDR et des préréglages graphiques « Pour ce Mac » adaptés à chaque matériel, ainsi que la compatibilité avec les manettes de jeu, la Magic Mouse et le Magic Trackpad.



Plus tard en 2025, une mise à jour gratuite introduira les fonctionnalités de Metal 4 de macOS Tahoe, notamment l’interpolation d’images Metal FX et le débruitage, améliorant encore les performances. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et la version de base seront disponibles le 17 juillet sur les plateformes prises en charge.



Rappelons qu'Apple avait fait une présentation en avant-première du jeu qui tournait à 120 images par seconde sur les derniers Macbook M4 Max.