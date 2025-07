Le jeu Dead Island 2 fait son entrée sur Mac (+ avis) !

Dead Island 2 est désormais disponible sur le Mac App Store, de quoi découvrir ce RPG d'action infesté de zombies sur Mac Apple Silicon, deux ans après sa sortie sur consoles et PC. Lancé initialement le le 21 avril 2023 sur PlayStation, Xbox et PC via l'Epic Games Store, il est ensuite arrivé sur Steam le 22 avril 2024. Apple a réussi à convaincre les développeurs de Dambuster Studios de l'apporter sur macOS, grâce à l'éditeur Plaion.

La version Ultimate de Dead Island 2

La saga de zombies adorée est de retour avec un mélange unique d'horreur, d'humour noir et de massacre de zombies pour une aventure épique et extravagante.

En tant que jeu de rôle et d'action en vue subjective, Dead Island 2 est une ode à la mort, avec une ville de Los Angeles magnifique, mais noyée dans le sang des zombies (et du votre certainement). On y rencontre des personnages hauts en couleur, tout en massacrant des hordes d'ennemis dans une avalanche de détails sanglants.

L'Ultimate Edition comprend les deux extensions d'histoire épiques et des armes spéciales et de l'équipement stylé pour déchaîner un carnage inédit.

Extensions Haus et SoLA

Pack Souvenirs de Banoi

Pack Armes dorées

Pack Armes de série B

Katana Épée de Red

6 packs de personnage spéciaux

Pack Kingdom Come: Deliverance II

Disponible en tant qu'édition "Ultimate," cette application universelle sur le Mac App Store exploite la technologie MetalFX pour une mise à l'échelle optimale et tire parti de la puissance des puces M1, M2, M3, M4 et futures M5 pour des performances fluides.



Aucun lanceur tiers ou service de streaming n’est requis, comme pour les autres sorties majeures sur Mac. Notez que le jeu en cross-plateforme avec les versions Windows ou consoles n’est pas pris en charge.

Configuration requise

Le jeu fonctionne exclusivement sur les Macs équipés de puces Apple Silicon, nécessitant macOS 13.0 ou une version ultérieure, avec des optimisations pour les puces M1 minimum.



Avec un Mac équipé d'une puce M4 standard, le jeu tourne à 30 images par seconde avec les graphismes élevés (Metal AA) et même à 60+ images par seconde avec Metal FX Performance. Sur puce M2, les chiffres ne sont pas très éloignés.

Prix

Proposé à 69,99 €, "Dead Island 2" est disponible sur le Mac App Store, ainsi que sur Steam, l’Epic Games Store, PlayStation et Xbox.

Notre avis sur Dead Island 2

Dead Island 2 a été très critiqué à son lancement, mais, pour l'avoir testé sur PS5, il s'agit d'un jeu plaisant à plus d'un titre. Tout d'abord, les visuels époustouflants d'un Los Angeles infesté de zombies impressionnent immédiatement. Le combat est aussi satisfaisant que flippant, avec heureusement la possibilité de courir comme un malade pour s'échapper. Le gore est brutal et captivant, et chaque introduction de zombie spécial est cinématographique. On se croirait véritablement dans un film. La campagne est courte mais prenante, mais les DLC ont eu la bonne idée de venir agrémenter la durée de vie.

Les jeux AAA sur Mac

"Dead Island 2" rejoint d'autres titres majeurs sur Mac comme Stray, Assassin's Creed Shadows, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, No Man’s Sky et Death Stranding. Apple a mis en avant ces jeux lors du WWDC pour promouvoir macOS comme une plateforme de jeu crédible .Les développeurs utilisent de plus en plus le Game Porting Toolkit d’Apple, ainsi que Xcode et Metal, pour porter des jeux sur Mac, soutenant l’objectif d’Apple d’unifier les performances à travers son écosystème.

Télécharger Dead Island 2 à 69,99 €