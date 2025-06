Cyberpunk 2077 atteint 120 fps en ultra sur MacBook Pro M4 Max

CD Projekt Red vient de faire une démonstration impressionnante de Cyberpunk 2077 sur la nouvelle puce M4 Max d'Apple. Le jeu atteint des performances remarquables de 120 fps en réglages Ultra, marquant une étape importante pour le gaming sur macOS.

Lors d'une présentation fermée à l'Apple Park, Paweł Sasko, directeur de Cyberpunk 2077, a dévoilé les capacités de la puce M4 Max. Avec ses 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, cette puce fait tourner Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à 120 images par seconde. Cette performance exceptionnelle s'appuie sur plusieurs technologies avancées, notamment MetalFX pour l'upscaling et la nouvelle génération d'images intégrée à Metal 4. Le jeu sera évidemment disponible sur Apple Games, le nouveau launcher maison qui veut faire de l'ombre à Steam sur Mac.

Today my chooms at Apple Park we’re showing Cyberpunk 2077: Ultimate Edition to international press and content creators — running on a MacBook Pro with the M4 Max chip, hitting 120 FPS on Ultra settings. Coming in 2025! 🥰🍎 pic.twitter.com/sNUM5qBby1