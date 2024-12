Prince of Persia: Lost Crown disponible sur macOS à 19,99 €

Prince of Persia: Lost Crown sort aujourd'hui sur Mac Apple Silicon. Pour son lancement, Ubisoft le propose à 19,99 €. Un épisode disponible depuis un an sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il ne manquait plus qu'Apple, c'est maintenant chose faite.

Prince of Persia: Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown est un jeu d’action-aventure développé par Ubisoft Montpellier, sorti le 18 janvier 2024 sur PC et console. Il s’inscrit dans la célèbre franchise Prince of Persia, mais avec une approche fraîche et modernisée. Il est désormais disponible sur Mac avec un prix de lancement fixé à 19,99 €. Un Mac Apple Silicon (M1 minimum) est nécessaire pour faire tourner le jeu.

Histoire

Le jeu vous place dans la peau de Sargon, un jeune guerrier talentueux membre d’un groupe appelé “les Immortels”. Sargon se lance dans une quête pour sauver le prince Ghassan, emprisonné dans un univers fantastique imprégné de mythologie perse. L’histoire explore les thèmes du temps et du destin, avec des rebondissements et des environnements riches en détails.

Gameplay

Le jeu mêle plateforme, combats dynamiques, et exploration dans un style artistique vibrant et coloré, avec une caméra 2.5D qui met en valeur les décors et animations fluides.

Système de combat fluide : un mélange de combats rapprochés, d’esquives et de techniques spéciales.

Plateforme inspirée du metroidvania : exploration non linéaire avec des zones à débloquer au fil des pouvoirs gagnés.

Pouvoirs temporels : manipulation du temps pour résoudre des énigmes ou prendre l’avantage en combat.

Boss épiques : confrontations contre des créatures mythologiques impressionnantes.

Avis des joueurs

Avec une note de 84/100 sur PC selon Metacritic, le jeu a été globalement bien accueilli. Les combats, les environnements variés et les mécaniques de progression innovantes ont été particulièrement salués. Cependant, le scénario a été critiqué par certains pour son manque de profondeur.

Disponibilité sur Mac

Sur Mac, le jeu est disponible via l'App Store, le service Ubisoft Connect et l'Epic Games Store. Comme indiqué en début d'article, il est obligatoire de posséder un Mac Apple Silicon pour accéder au jeu.

Télécharger Prince of Persia: Lost Crown à 19,99 €