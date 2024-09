Prince of Persia : The Lost Crown arrive sur Mac (et iPhone)

Après Assassin's Creed Mirage, qui vient d'atterrir sur iOS la semaine dernière, Ubisoft prépare le lancement de Prince of Persia : The Lost Crown sur Mac. Mieux, une fuite affirme que le jeu pourrait également être compatible avec l'iPad et l'iPhone. En tout cas, l'icône du jeu est déjà au bon format.

Découvrez Prince of Persia: Lost Crown

Utilisez vos pouvoirs temporels et vos compétences de combat et de plateforme pour effectuer des enchaînements meurtriers et vaincre des créatures mythiques et des ennemis corrompus par le temps.



Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie persane qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers.

Contrairement aux différents titres AAA du studio français basé à Montreuil, The Lost Crown adopte une approche différente, tant au niveau du gameplay que des graphismes. Loin des rendus réalistes d'Assassin's Creed ou des précédents Prince of Persia, il s'agit d'un titre plus "Arcade", avec des contrôles en 2D. Mais ne vous inquiétez pas, la réalisation est tout de même excellente. On pense irrémédiablement à un Dead Cells en voyant la bande-annonce.

Notre avis sur Prince of Persia : The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown réussit à capturer l'essence des jeux classiques de la série tout en adoptant une perspective 2D de type Metroidvania. Le jeu excelle dans les éléments fondamentaux de la série, soit la plateforme et le combat. Mieux, il améliore la prise en main se passant de la 3D. Du génie !

Un portage "facile" sur iPhone

Le moteur graphique étant moins gourmand que d'autres opus de la saga, on peut espérer un portage sur iOS et iPadOS pour de nombreux appareils. Si Prince of Persia : The Lost Crown tourne sur Nintendo Switch, il tournera sans souci sur un iPhone.



C'est ce que croit Dame Tech, qui avait déjà mentionné que Baldur's Gate 3 pourrait arriver sur différents appareils Apple en 2025. Alors qu'il a été le premier à dire que Prince of Persia : The Lost Crown arriverait sur Mac, nous avons trouvé la fiche App Store. Plus intéressant, il est certain que le titre soit porté sur l'iPad et l'iPhone. Pour lui, nous aurons plus de détails lors de l'événement Ubisoft Forward le 10 juin, soit aujourd'hui. C'est aussi la date du keynote de la WWDC 2024, qui démarre à 19 heures.



Assassin's Creed Mirage, qui est plus exigeant visuellement, a été porté sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, Prince of Persia : The Lost Crown a donc toutes ses chances. On peut imaginer qu'il tourne sur l'iPhone 14, voire même l'iPhone 13.



En tout cas sur Mac, le jeu nécessite une puce M1 minimum, ce qui semble lié à l'architecture ARM plutôt qu'à une question de performances. Attention, le jeu sera vendu 50 euros.

Télécharger le jeu Prince of Persia: Lost Crown