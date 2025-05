Myst 1 Masterpiece, Riven et Myst 3 remasterisés pour les Mac Apple Silicon !

Le studio de développement à l'origine de jeux classiques comme Myst et Riven a publié la trilogie complète en tant qu'applications natives pour les Mac Apple Silicon, désormais disponibles pour la première fois sur le Mac App Store. Cyan a créé de nouvelles versions "2.0" de Myst : Masterpiece Edition, Riven : The Sequel to Myst (Myst 2) et Myst III : Exile. Ces mises à jour incluent le support d'Apple Silicon, une meilleure compatibilité avec la plateforme, une prise en charge robuste des manettes et un système amélioré de sauvegarde.

Myst: Masterpiece Edition

Myst avait été initialement porté sur les ordinateurs à la pomme affublés d'une puce M1 en 2021, mais cette nouvelle version marque les débuts de l'édition "Masterpiece", ainsi que de Riven et Myst III sur la plateforme. Les jeux, une fois achetés, sont des exécutables natifs pour l'architecture Apple Silicon, éliminant le besoin de solutions de contournement pour les versions précédentes sur les versions modernes de macOS et les chipsets. La trilogie est également compatible avec les versions plus anciennes de macOS, à partir de macOS 10.13, permettant aux utilisateurs de Macs Intel de jouer.



Sorti en 1993, Myst, créé par les frères Rand et Robyn Miller avec HyperCard, fut un succès critique et commercial, avec plus de six millions d'exemplaires vendus, stimulant les ventes de lecteurs CD-ROM. Ce jeu révolutionnaire par sa qualité graphique, initialement lancé sur Mac, a établi un nouveau standard dans l'industrie. Les suites, Riven et Myst III, ont été portées sur consoles, smartphones et casques VR comme Oculus Quest et Meta Quest. On attend toujours la version Vision Pro.

L'histoire de Myst

Si vous n'y avez encore jamais joué, certains lecteurs n'étant probablement pas nés à l'époque de la sortie du premier opus, voici ce qu'il faut retenir de l'histoire de ce jeu d'aventure et de réflexion.

Rares sont les élus. Plus rare encore est la réussite.

Dans un vieux livre usé, vous êtes transporté sur l’île de Myst, un lieu surréaliste où un drame s’est déroulé. Une trahison ancienne menace les mondes imaginaires créés par un écrivain talentueux, accessibles via des livres secrets sur l’île. Ces mondes sont détruits par les actions perfides de l’un des fils de l’écrivain. À vous d’utiliser votre logique et votre imagination pour identifier le coupable et démêler les intrigues de mensonge et de trahison qui enveloppent les mondes de Myst.



Et Cyan vient de publier une vidéo du gameplay du futur Myst 4 :

Un jeu techniquement modernisé

La mise à jour abandonne le support 32 bits, rendant les jeux uniquement 64 bits sur Mac et Windows. Les utilisateurs de systèmes anciens peuvent accéder aux versions 32 bits sur Steam ou GOG. Les correctifs incluent la visibilité du curseur sur les MacBook à encoche et la suppression des permissions inutiles. Les jeux, disponibles sur Windows, Steam, GOG et Steam Deck, offrent des améliorations de stabilité et de performance. Les prix sur le Mac App Store US sont de 6,99 € pour Myst et Riven, et 17,99 € pour Myst III.

Myst: Masterpiece Edition, sorti en 2000, offre une expérience aussi proche du jeu original de 1993 que possible sans lecteur CD-ROM. Une expérience point-end-click fidèle au jeu d’origine, avec des couleurs 24 bits, une musique remastérisée et des effets sonores optimisés.

Commencez votre aventure dans l’un des jeux vidéo les plus vendus avec Myst: Masterpiece Edition. Ensuite, foncez sur Riven (Myst 2) et Myst III : Exile.

Télécharger Myst: Masterpiece Edition à 6,99 €