Le vrai Palworld s'affiche sur le Mac App Store !

Le jeu Palworld met un pied chez Apple. En attendant le portage mobile, annoncé ce mois-ci par l'équipe derrière PUBG Mobile, voici Palworld sur Mac. Signé Pocketpair, ce Pokémon-like armé passe donc du PC au Mac pour la modique somme de 28,99 €. En précommande sur le Mac App Store, Palworld sera officiellement disponible le 26 novembre.

Palworld fait le saut sur Mac

Palworld est un jeu de survie multijoueur en monde ouvert, combinant des éléments de collecte de créatures, de construction et de gestion de ressources. Le joueur peut choisir de vivre paisiblement aux côtés des Pals, des créatures mystérieuses, ou d’engager une lutte intense contre divers ennemis, notamment des braconniers. C'est là tout l'intérêt de ce jeu qui a suscité l'ire de Nintendo, le nippon ayant déclenché une bataille judiciaire pour des questions de violation de brevets. Mais force est de constater que Palworld n'est pas un Pokémon, bien que sa plastique semble dire le contraire. Il est plus proche d'un Minecraft dans le gameplay que d'un Pokémon, et encore, il s'en distingue aussi largement. Un certain Miraibo Go n'a en tout cas pas hésité à emprunter ce chemin...

Caractéristiques principales :

Survie : Le monde de Palworld est hostile, avec des pénuries de nourriture, des environnements extrêmes et des braconniers impitoyables. La survie passe par tous les moyens, même s’il faut consommer ses propres Pals pour subsister.

: Le monde de Palworld est hostile, avec des pénuries de nourriture, des environnements extrêmes et des braconniers impitoyables. La survie passe par tous les moyens, même s’il faut consommer ses propres Pals pour subsister. Exploration et Montures : Les Pals servent aussi de montures pour explorer la terre, la mer et le ciel, permettant d’atteindre de nouveaux territoires et ressources.

: Les Pals servent aussi de montures pour explorer la terre, la mer et le ciel, permettant d’atteindre de nouveaux territoires et ressources. Construction : Vous pouvez bâtir tout ce que vous désirez, y compris des pyramides, en assignant vos Pals aux travaux de construction. Ici, aucune loi de travail ne limite leur exploitation.

: Vous pouvez bâtir tout ce que vous désirez, y compris des pyramides, en assignant vos Pals aux travaux de construction. Ici, aucune loi de travail ne limite leur exploitation. Gestion des ressources : Produisez des biens essentiels comme le feu et l’électricité, et récoltez des matériaux en choisissant des Pals ayant des compétences adaptées.

: Produisez des biens essentiels comme le feu et l’électricité, et récoltez des matériaux en choisissant des Pals ayant des compétences adaptées. Agriculture : Avec l’aide des Pals, cultivez et gérez une exploitation agricole où chaque créature a un rôle spécifique, du semis à la récolte.

: Avec l’aide des Pals, cultivez et gérez une exploitation agricole où chaque créature a un rôle spécifique, du semis à la récolte. Industrie et Automatisation : Créez des usines automatisées, où les Pals travaillent tant qu’ils sont nourris, accomplissant des tâches sans relâche jusqu’à épuisement.

: Créez des usines automatisées, où les Pals travaillent tant qu’ils sont nourris, accomplissant des tâches sans relâche jusqu’à épuisement. Exploration de Donjons : Affrontez les dangers des donjons avec l’aide de vos Pals, qui peuvent servir de boucliers en cas de besoin.

: Affrontez les dangers des donjons avec l’aide de vos Pals, qui peuvent servir de boucliers en cas de besoin. Sélection et Génétique : En croisant les Pals, vous pouvez transmettre leurs caractéristiques et créer des spécimens uniques.

: En croisant les Pals, vous pouvez transmettre leurs caractéristiques et créer des spécimens uniques. Braconnage et Criminalité : Certains Pals rares sont en danger d'extinction. Les capturer rapporte gros, même si cela vous place du côté obscur de la loi.

: Certains Pals rares sont en danger d'extinction. Les capturer rapporte gros, même si cela vous place du côté obscur de la loi. Multijoueur : Le jeu permet de partir à l’aventure en équipe, pour échanger, combattre et explorer avec ses amis.

Un jeu Mac avant la version iOS

Que vous vouliez amadouer les Pals, leur tirer dessus ou les exploiter, tout sera possible sur cette version Mac qui nécessite macOS 14 minimum ainsi qu'une puce M1 ou supérieure.



Pour ceux qui préfèrent une version tactile, il faudra patienter un peu plus. Palworld mobile a été officialisé par Krafton qui s'occupe du portage, mais aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

Télécharger le jeu Palworld