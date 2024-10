Une énorme fuite de données chez les développeurs de Pokémon

Au cours du week-end, des pirates informatiques ont divulgué une partie des données de Game Freak, le studio qui développement les principaux jeux vidéo Pokémon, dont des informations personnelles sur les employés. Game Freak a confirmé la faille de sécurité dans un communiqué, l'attribuant à un « accès non autorisé à nos serveurs par un tiers », l'incident remontant à août 2024. Mais l'incident serait plus grave qu'annoncé.

Des données sensibles de Pokémon dans la nature

L'entreprise a révélé qu'environ 2 600 informations personnelles ont été divulguées, notamment des noms d'employés et des adresses électroniques de l'entreprise. Toutefois, il semblerait que la brèche ne concerne pas uniquement les données des employés. Des utilisateurs de Reddit et d'autres personnes sur X affirment avoir trouvé du code source d'anciens jeux, des dessins de Pokémon inutilisés et d'autres contenus qui ont été mis au rebut pendant le développement. Certains rapports font également état d'informations limitées sur des projets futurs, y compris des noms de code pour des jeux à venir, mais aucun sur mobile à priori pour succéder à Pokémon Go.



[Jeux]

Légendes Pokémon : Z-A :

Prévu à l'origine pour 2024

Comprendra Mega Zygarde, Mega Zeraora

En développement pour la Switch actuelle

Pokémon Gaia (nom de code) :

Génération 10

Deux versions : K et N (noms japonais)

Le thème principal sera l'exploration d'une île dans un archipel

En développement pour la Switch 2, mais une version pour la Switch 1 est également en cours de test.

Pokémon Synapse (nom de code) :

Nouveau jeu Pokémon multijoueur

Collaboration entre ILCA et Game Freak

A été décrit comme un Splatoon-like

PAS un MMO

[Télévision et cinéma]



Projet Bauer :

Film 24

En développement depuis 2021, le statut actuel n'est pas clair

Ce sera un nouveau départ pour l'univers du film, avec un nouveau protagoniste.

Se déroulant à Kanto, seuls les 151 Pokémon originaux apparaîtront

Le Mythique principal du film sera Mew

Réalisé par Kobun Shizuno

Projet Reload :

Nouvel anime TV original

12 épisodes de 21 minutes

Animé par Studio Colorido

En développement depuis au moins 2022, statut actuel incertain

Le Grand Détective Pikachu :

Suite du film Détective Pikachu

En développement depuis 2021

Réalisé par Jordan Vogt-Roberts

Statut actuel incertain, on ne sait pas s'il a été annulé

Projet Discovery :

Netflix live-action

8 épisodes pour la première saison, jusqu'à 5 saisons sont envisagées

Pas plus de détails disponibles

Jusqu'à présent, aucune fuite directe n'a été signalée concernant d'autres entreprises associées à Pokémon, telles que Nintendo, Creatures Inc. et The Pokémon Company.



La déclaration de Game Freak, datée du 10 octobre mais publiée le 13, indique que le serveur a été sécurisé et que l'entreprise met en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires.



Voici le communiqué officiel :

10 octobre 2024 Game Freak Inc. Avis et excuses concernant la fuite d'informations personnelles due à un accès non autorisé Game Freak Inc. (Siège social : Chiyoda-ku, Tokyo, PDG : Satoshi Tajiri, ci-après dénommé « la Société ») a découvert que les informations personnelles de nos employés et autres ont été divulguées à la suite d'un accès non autorisé à notre serveur par un tiers en août 2024. Nous présentons nos sincères excuses pour les désagréments et les inquiétudes que cela a pu causer à toutes les parties concernées. Informations personnelles divulguées Données personnelles concernant nos employés, etc.* Éléments : Nom, adresse e-mail professionnelle Nombre de cas : 2 606 *Nos employés, travailleurs contractuels (y compris les employés G désignés et anciens employés) Réponse pour les personnes dont les informations personnelles ont été confirmées comme divulguées Nous contactons individuellement les employés concernés, etc. Pour ceux qui ne peuvent pas être contactés individuellement en raison de démissions, etc., nous les informerons par cet avis et mettrons en place une ligne d'assistance pour traiter les demandes d'informations concernant cette affaire. Mesures pour éviter la récurrence Nous avons déjà reconstruit et réinspecté nos serveurs, mais nous travaillerons à prévenir toute récurrence en renforçant davantage nos mesures de sécurité. Demandes de renseignements concernant cette affaire Les demandes de renseignements des personnes concernées par cette affaire peuvent être adressées via la ligne d'assistance ci-dessous.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO