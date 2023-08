Pokémon Go est le 4e jeu mobile le plus téléchargé de tous les temps aux USA

Pokémon GO, le jeu de Niantic qui a ouvert la voie à la réalité augmentée sur mobile, a fêté son septième anniversaire en juillet 2023. À cette occasion, Data.ai a analysé les performances du jeu depuis sa sortie.



Pokémon Go a été téléchargé plus de 678 millions de fois dans le monde, ce qui en fait le 18e jeu mobile le plus téléchargé de tous les temps sur Google Play et iOS. Le succès de Pokémon Go ne se dément pas dans le monde entier et le jeu reste régulièrement dans le top 20 des utilisateurs actifs mensuels (MAU) dans le monde, se classant actuellement à la 16e place.

Pokémon GO reste toujours en vogue, surtout aux États-Unis

Le jeu a rencontré un succès particulièrement notable aux États-Unis, où il a été téléchargé 164 millions de fois, représentant près d'un quart des téléchargements du jeu. Cette performance positionne Pokémon Go comme le 4e jeu mobile le plus téléchargé dans l'histoire des États-Unis. Seuls trois autres titres - Subway Surfers, Candy Crush et Roblox - ont accumulé davantage de téléchargements outre-Atlantique. Depuis 2019, le jeu occupe la troisième place en termes de nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU).



Le Royaume-Uni a également été un terrain propice au succès de Pokémon Go, avec 19 millions de téléchargements, faisant ainsi de lui le 11e jeu le plus téléchargé de tous les temps dans ce pays. Le jeu a maintenu sa place dans le top 10 des jeux en termes de MAU depuis son lancement et sa popularité a continué de croître, notamment durant la période de pandémie, le plaçant à la troisième position depuis 2022.

Toutefois, au fil des années, les utilisateurs du monde entier ont passé moins de temps à jouer à Pokémon Go, en particulier sur la plateforme Android d'après les données de data.ai. Au niveau mondial, le temps de jeu mensuel moyen a connu une baisse significative, passant de 13 heures et 30 minutes en moyenne par mois en 2019 à six heures et 27 minutes au cours du premier semestre 2023, soit une diminution de 52 %.



Cette tendance s'est également manifestée dans des régions spécifiques. Au Royaume-Uni, le temps de jeu mensuel moyen a décliné de 37 %, passant de huit heures et 31 minutes en 2019 à cinq heures et 20 minutes au premier semestre 2023. Aux États-Unis, la baisse a été de 41 %, avec le temps de jeu moyen passant de huit heures et 55 minutes à cinq heures et 17 minutes durant la même période.

Selon la société d'analyse, ce déclin peut être en partie attribué aux changements de comportements pendant la pandémie, avec une préférence accrue pour les jeux de simulation tels que Roblox. Cependant, l'engagement envers Pokémon Go demeure solide, le jeu étant classé quatrième en termes de temps de jeu moyen parmi les dix premiers jeux en MAU au cours de la première moitié de 2023.



Le succès de Pokémon Go au Royaume-Uni s'est concrétisé récemment par l'organisation de l'événement Pokémon GO Fest à Londres, une première pour le pays. C'est d'ailleurs le seul jeu AR qui reste toujours d'actualité, les autres titres, même ceux de Niantic, n'ont jamais réussi à capter le public sur la durée. Le dernier en date s'appelle Space Invaders World Defense. Mais malgré une sortie mondiale, le titre de Square Enix n'est toujours pas disponible en France.

