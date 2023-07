Space Invaders World Defense : un futur jeu de réalité augmentée basé sur ARCore

Il y a plus de deux ans, en mars 2021, TAITO et Square Enix ont annoncé qu'un jeu de réalité augmentée basé sur le légendaire Space Invaders était en préparation. Ce jeu était développé par Square Enix Montréal, et semble avoir été mené à son terme malgré l'acquisition du studio par Embracer Group, chose qui a mis une certaine pagaille.



Officiellement nommé Space Invaders : World Defense, il s'agit d'un jeu construit avec la technologie ARCore de Google, qui utilise les vastes connaissances topographiques de Google sur notre planète pour offrir un jeu AR où les pixels du célèbre jeu de tir se mêlent à notre réalité de manière très convaincante.

Space Invaders se met à l'AR

SPACE INVADERS sont de retour pour conquérir le monde, cette fois d'une dimension différente.



Rejoignez l'équipe de défense mondiale pour trouver et vaincre les ENVAHISSEURS DE L'ESPACE dans votre quartier.

Jusqu'à présent, la plupart des expériences de réalité augmentée sont plutôt décevantes sur mobile, puisqu'il s'agit plus ou moins d'éléments de jeux vidéo projetés sur un environnement réel à travers l'objectif d'une caméra, sans véritable connexion entre les deux mondes. Mais c'était sans compter sur ARCore de Google, qui n'est finalement pas exclusif aux Android. En effet, Space Invaders : World Defense est également disponible sur les appareils iOS.

Regardez le trailer de présentation officiel pour comprendre ce en quoi Space Invaders AR est différent :

Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette vidéo. Pour commencer, sans grande surprise, Space Invaders World Defense fait apparaître des envahisseurs dans le monde qui vous entoure et votre objectif est de les abattre à travers l'objectif de la caméra de votre appareil. Seul problème ici, ces méchants vaisseaux sont conscients de leur environnement grâce aux données de cartographie de Google, ce qui leur donne une certaine conscience. L'autre chose à noter, c'est qu'il semble y avoir un mode qui utilise les données cartographiques pour créer des niveaux réels à partir des villes et des rues du monde, donc si vous voulez voler sur les Champs-Élysées à Paris en faisant exploser les envahisseurs du ciel, vous pouvez le faire. Une différence de taille avec le meilleur titre du genre, le "vieux" Pokémon Go.



Space Invaders : World Defense devrait sortir dans le courant de l'été, et vous pouvez obtenir un peu plus d'informations en visitant la page de préenregistrement pour la version Android sur le Google Play Store, et les pré-commandes pour la version iOS devraient arriver prochainement.