Ghostbusters Afterlife: scARe : attrapez les fantômes en réalité augmentée !

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Les fans de jeux AR comme Pokémon Go peuvent se réjouir, un très bon candidat vient d'arriver sur App Store. Baptisé Ghostbusters : Afterlife ScARe (vous noterez le jeu de lettres sur "scare"), le jeu mobile est disponible sur les iPhone, iPad et Android pour faire suite au nouveau film éponyme de Sony Pictures. Voilà une possibilité de devenir un chasseur de fantômes sans prendre le moindre risque !



Ghostbusters Afterlife: scARe est de sortie sur App Store et Play Store

Pour commencer, regardez le trailer vidéo de Ghostbusters Afterlife: scARe :

Le film Ghostbusters: Afterlife est sorti le 19 novembre dernier aux États-Unis. Il met en vedette des acteurs bien connus du public comme Bill Murray, Paul Rudd, Annie Potts ou encore Bokeem Woodbine. Sony a chargé le studio Imprezario Entertainment, de développer un titre à la Pokémon Go avec un système de chapitres. Pour le moment, les deux premiers épisodes sont disponibles, le reste arrivant plus tard, un peu comme pour les séries TV. Sachez toutefois que les contenus additionnels seront tous payants, sans exception.



Concrètement dans Ghostbusters: Afterlife ScARe, les joueurs sont immergés dans l'ambiance du film (avec des clins d'oeil au premier opus de 1984) et se voient affublés du fameux pack de protons pour combattre et tenter d'aspirer des entités surnaturelles. Attention, ce n'est pas de tout repos, il faut être prêt à courir ou à sauter à tout moment.

Who you gonna call?

Ghostbusters!



Attraper les fantômes est donc le but du jeu, mais les développeurs ont voulu aller plus loin pour diversifier le gameplay. On trouve ainsi la possibilité d'interagir avec les différents personnages du film et de résoudre des énigmes 3D en réalité augmentée pour trouver des indices cachés. Cela permet aux joueurs de débloquer de nouveaux équipements nucléaires pour compléter leur arsenal.



Tout cela met votre iPhone à rude épreuve puisque non seulement la caméra est sollicitée, mais aussi le gyroscope, le moteur haptique, etc.



N'hésitez pas à tester gratuitement Ghostbusters Afterlife: scARe sur App Store ou Play Store pour Android, et à nous partager votre avis dans les commentaires !

Télécharger le jeu gratuit Ghostbusters Afterlife: scARe