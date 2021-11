Sorties jeux : Toast it Up, quadline, Ghostbusters Afterlife: scARe

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Toast it Up, quadline, Ghostbusters Afterlife: scARe.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Void Organism (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 11.0, Damien Mendoza-Row) La singularité technologique a eu lieu. Des inventions de niveau d'extinction sont construites presque aussi vite qu'elles sont oubliées.



Un vaisseau qui ne réagit pas et qui dérive sans but peut contenir n'importe quel danger. Ou toute récompense... Télécharger le jeu gratuit Void Organism





Toast it Up (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0, 221 Mo, iOS 10.0, Mucho Games) Le petit-déjeuner est retardé et notre pauvre toast est coincé au fond du four. Aide-le à sauter d'un grille-pain à l'autre en évitant d'innombrables dangers. Méfie-toi des menaces liées à la chaleur, dont des feux, des surfaces chaudes et bien d'autres encore tandis que tu montes de plus en plus haut.

Saute habilement et récolte le beurre éparpillé à l'intérieur du four pour que ton toast et ton grille-pain accèdent à de nombreux skins.

Défie tes amis pour battre ton score et dominer le classement. Télécharger le jeu gratuit Toast it Up





The Monkey King AR Game (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v4.0, 1 Go, iOS 12.0, MK Games) Voici la première application de jeu mobile en réalité augmentée de The Monkey King ! Dans cette "édition AR" du Roi des Singes : L'aventure commence, Sun Wukong rejoint trois autres personnages inspirés du conte classique chinois : le Roi Buffle, l'Empereur de Jade et le Monstre de Roche. D'autres personnages légendaires et des fonctions interactives immersives seront ajoutés dans les éditions Gold et Platinum ultérieures.



Les joueurs choisissent leur "avatar" et, en utilisant les compétences spéciales de chaque personnage, tentent de vaincre leurs adversaires dans une quête vers la montagne aux cinq doigts. Ils acquièrent de nouvelles compétences et fonctionnalités et gagnent des points bonus en cours de route.



En mode AR, des personnages en trois dimensions peuvent s'affronter sur n'importe quelle surface plane. Télécharger le jeu gratuit The Monkey King AR Game





Jump Jerboa (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 60 Mo, iOS 9.0, Yong Kian Chin) Que sont les gerboises ? Eh bien, ce sont des rongeurs du désert qui peuvent VRAIMENT sauter !



Piégé dans une cage pendant une grande partie de votre vie, il est temps de sortir et de faire face à l'adversité dans Jump Jerboa, une micro-plateforme minimaliste et impitoyable à un bouton ! Vous échouerez encore et encore, mais à la fin, la liberté en vaudra la peine... n'est-ce pas ?



Jump Jerboa regorge de micro-niveaux stimulants. Incarnez une gerboise qui doit s'échapper d'une installation remplie d'innombrables pièges mortels. Télécharger le jeu gratuit Jump Jerboa





Island Questaway (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.0329, 140 Mo, iOS 9.0, Nexters Global LTD) Bienvenue sur l'île !



Les secrets d'une ancienne civilisation, un drame familial, une histoire complexe et des paysages tout droit sortis du paradis vous attendent !



Emily a navigué jusqu'à l'île pour retrouver son frère, pour ensuite s'empêtrer dans un tourbillon d'activités exaltantes. Dans ce jeu d'exploration, vous l'aidez à développer le domaine familial, à se faire des amis parmi les habitants et à traverser des ruines pittoresques !



Si l'on en croit les histoires, une importante civilisation vivait autrefois sur cette île, connue pour ses avancées technologiques de pointe. Pour des raisons inconnues, elle est tombée en ruine. Le moment est venu de découvrir le sort réservé à ce peuple ancien et de découvrir ses trésors légendaires. Télécharger le jeu gratuit Island Questaway





Infinite Shooting (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.12, 196 Mo, iOS 10.0, NFLY STUDIO) Infinite Shooting est un jeu d'arcade de vol contre les boss les plus difficiles au monde. Télécharger le jeu gratuit Infinite Shooting





Ghostbusters Afterlife: scARe (Jeu, Aventure, iPhone, v1.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Imprezario Entertainment) Concrètement dans Ghostbusters: Afterlife ScARe, les joueurs sont immergés dans l'ambiance du film (avec des clins d'oeil au premier opus de 1984) et se voient affublés du fameux pack de protons pour combattre et tenter d'aspirer des entités surnaturelles. Attention, ce n'est pas de tout repos, il faut être prêt à courir ou à sauter à tout moment.



Attraper les fantômes est donc le but du jeu, mais les développeurs ont voulu aller plus loin pour diversifier le gameplay. On trouve ainsi la possibilité d'interagir avec les différents personnages du film et de résoudre des énigmes 3D en réalité augmentée pour trouver des indices cachés. Cela permet aux joueurs de débloquer de nouveaux équipements nucléaires pour compléter leur arsenal.



Tout cela met votre iPhone à rude épreuve puisque non seulement la caméra est sollicitée, mais aussi le gyroscope, le moteur haptique, etc.

Télécharger le jeu gratuit Ghostbusters Afterlife: scARe





Bubble Shooting Robots (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.6, 92 Mo, iOS 11.0, Baviux Apps & Games SL.) Choisissez votre robot et préparez-vous à combattre des vagues d'ennemis avec votre canon à bulles. Plus vous faites éclater de bulles en même temps, plus vous obtenez de points et de pièces.



Votre canon à bulles s'améliore chaque fois que vous battez un boss, mais vos ennemis deviennent également de plus en plus puissants.



Bubble Shooting Robots, en plus d'être un jeu amusant et divertissant, est déstressant et relaxant. Qui n'aime pas faire éclater des bulles ? Télécharger le jeu gratuit Bubble Shooting Robots





Assault Commander Rearmed (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 262 Mo, iOS 14.0, VTDev Informatics LLC) La série Assault Comander est de retour !



Assault Commander Rearmed est un jeu traditionnel, joué sur un plan hexagonal, divisé en tours. Ce jeu est la continuation/réinterprétation d'Assault Commander Ultimate, avec graphique isométrique 3D, un nouveau profil de joueur, un système de recherche, ainsi qu'une intelligence artificielle améliorée.



Joue avec les missions à un joueur de la campagne pendant des semaines ! Utilise de l'infanterie, des tanks, de l'artillerie, des bateaux et d'autres unités stratégiques modernes ! Améliore tes unités et tes bâtiments en recherchant des développements. Télécharger le jeu gratuit Assault Commander Rearmed





Airport BillionAir (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.0, 182 Mo, iOS 12.0, Rogue Harbour Game Studio Inc) Bienvenue à bord, pilote ! Préparez-vous pour le décollage et allumez les feux de votre empire aéroportuaire dès aujourd'hui !



Vous êtes fraîchement diplômé de l'académie des pilotes et devez maintenant gérer votre tout premier aéroport... qui est en piteux état. Cet endroit est à deux doigts de se prendre un procès !

Accompagné de votre équipage, vous devez rénover votre aéroport et le transformer en un empire lucratif ! Vous recevrez des missions consistant à rénover votre terminal en construisant de nouvelles boutiques, développer votre flotte d'avions, recruter du personnel et cumuler des bénéfices afin de rénover d'autres aéroports de par le monde !



Prêt pour le décollage ? Alors, lancez-vous et devenez un Airport BillionAir ! Télécharger le jeu gratuit Airport BillionAir





Nouveaux jeux payants iOS :

Scooter Pro Extreme deluxe (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 313 Mo, iOS 10.0, Polyester Studio) Préparez votre trottinette et préparez-vous pour la plus grande course avec de grandes rampes et obtenez un méga air.



Vous pouvez enchaîner des combos incroyables avec d'énormes flips, cascades, manuels.



Essayez de battre le meilleur score sur différentes rampes de skate et half pipes du monde entier.



Améliorez votre scooter cascadeur, votre pilote lui-même pour créer la meilleure expérience de scooter. Télécharger Scooter Pro Extreme deluxe à 1,99 €





quadline (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 44 Mo, iOS 11.0, Kovalov Ivan) Déplacez des lignes dans des cases jusqu'à des emplacements déterminés. Utilisez rotations, mouvements, poussées, téléportations et d'autres outils astucieux pour résoudre de drôles d'énigmes.



• Des énigmes aux mécaniques uniques, aussi variées que complexes

• + de 120 niveaux conçus avec soin, basés sur 8 grandes mécaniques et leurs combinaisons

• Ni chrono ni pression : juste l'énigme et vous

• Gameplay intuitif qui n'exige aucun tutoriel Télécharger quadline à 1,99 €