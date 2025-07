Lightus : quand Palworld rencontre Minecraft !

Lightus est un jeu de rôle paru fin 2024 qui avait jusqu'ici échappé à notre vigilance, mais qui vaut le détour. Si je vous dis monde ouvert, exploration, collecte de monstres et construction, vous me dites ? Palworld et Minecraft, rien que ça ! Voici notre avis.

Découvrez Lightus

Le jeu de Quantum Spark propose une expérience mobile engageante où vous incarnez un voyageur sans passé dans le continent de Seofar. Vous y explorez des paysages variés comme la vallée de Wedge Rift ou la rivière Oran, baignés de forêts luxuriantes et de prairies verdoyantes, tout en ressentant la brise et les cycles jour-nuit. Le style graphique rappelle d'ailleurs certain Zelda de Nintendo, mais avec une touche de Palworld et de Minecraft. Regardez la vidéo, c'est frappant :



Niveau gameplay, c’est là que Lightus fait la différence. Notre héros peut looter des ressources en mode bûcheron, crafter, attaquer et explorer, à pied ou à dos de monture. De quoi varier les plaisirs et faire en sorte que chaque partie ne ressemble pas à la précédente.



Les monstres sont un pan important de l'aventure. Mignons et nombreux, ils sont surtout collectionnables et dressables avant de les envoyer au combat. Les ennemis sont relativement faciles à défaire, mais certains boss, impressionnants une fois à leurs pieds, demande plus de technique et de coordination. Mais le plus, c'est la construction à la Minecraft : on pose des blocs, on sculpte son monde, on fait pousser des arbres, on gère sa ferme (fruits, légumes, fleurs, etc) et on décore sa base de A à Z, et avec même des teintures.



N'oublions pas non plus le Homeland Circle, un mode qui permet de s'amuser avec d'autres joueurs sur des projets plus ambitieux. Socialisez, échangez et profitez d’une liberté totale.



Notre avis sur "Lightus"

La note 4 / 5

Un jeu en évolution

En accès anticipé dans certains pays, dont la France, Lightus bénéficie de mises à jour régulières, depuis bientôt un an. Si vous cherchez une alternative mobile à Palworld (la version mobile est toujours attendue) avec une touche de créativité, Lightus est fait pour vous sur App Store et Play Store. Encore un titre que vous découvrez en premier sur iSoft !

Télécharger le jeu gratuit Lightus