TOEM : le jeu préféré des photographes arrive sur mobile

Les studios Something We Made et Snapbreak Games ont annoncé l’arrivée de TOEM : A Photo Adventure sur iOS et Android. Déjà plébiscité sur PC et consoles depuis quelques années, ce jeu cosy est disponible en accès anticipé sur Google Play, avec une sortie prévue sur iOS le 15 octobre 2025. Sur les deux plateformes, l’aventure débute gratuitement, avec un achat unique de 6,99 € pour débloquer l’intégralité du contenu

Découvrez TOEM

Embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir les secrets et la magie de TOEM dans ce jeu d'aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de jolies photos et explorez un environnement relaxant!

Dans TOEM : A Photo Adventure, l’appareil photo est au cœur du gameplay. Explorez des environnements en noir et blanc dessinés à la main, résolvez des énigmes en photographiant des objets pour aider les habitants, et découvrez des secrets cachés. Avec ses graphismes charmants et sa musique douce, le jeu invite à la détente et à l’exploration paisible.

Pour cette version mobile, les développeurs ont intégré des contrôles tactiles adaptés, rendant l’expérience fluide sur iPhone et Android. Something We Made, en collaboration avec Snapbreak Games, a tiré parti de l’expertise de ce dernier, notamment acquise sur des titres comme Lost in Play. Cette synergie a permis d’optimiser le portage mobile tout en laissant des ressources pour un autre projet : TOEM 2.



Annoncée lors du Wholesome Snack de décembre 2024, cette suite est prévue pour 2026 sur PC, avec une possible version mobile à suivre. Après des versions Xbox en 2023, TOEM continue d’élargir son horizon. Les joueurs Android peuvent déjà plonger dans cette aventure photographique via le Play Store, tandis que les utilisateurs iOS devront patienter un peu. Préparez votre appareil photo virtuel pour capturer des moments uniques dans ce monde enchanteur !

