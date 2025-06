StoneAge: Pet World revient dresser des animaux préhistoriques sur mobile

En ce début d'été, Netmarble a ouvert les précommandes pour StoneAge: Pet World, son prochain RPG de capture d’animaux, qui s’inscrit dans la lignée de la franchise originale StoneAge de 1999. Comme dans Pokémon, attrapez et prenez soin de centaines d’animaux uniques, mais ici dans un monde préhistorique coloré, en leur offrant toute l’attention qu’ils méritent.

Découvrez StoneAge: Pet World

Sans surprise, StoneAge: Pet World n'est pas qu'une affaire d'élevage de bestioles, il s'agit aussi de combattre avec vos animaux grâce à des decks personnalisables et diverses compétences de dresseur. On parle de combats JcJ à grande échelle avec 6 dompteurs et 18 créatures, avec la possibilité de former des clans pour relever des défis, développer votre village et devenir les meilleurs dompteurs, sans oublier d'affronter des boss épiques. Les fans de la franchise retrouveront des visages familiers comme Mogaros, Veldor et Yangidon en explorant le vaste continent de Tectonika.

Une suite à StoneAge World

StoneAge: Pet World succèdera à un certain StoneAge World sorti en 2020. "World" était un MMORPG se déroulant dans le même monde préhistorique, où les joueurs, en tant que dresseurs, collectaient et amélioraient leurs animaux. Bien qu'on avait déjà droit à une personnalisation approfondie, un système de progression complexe et des interactions communautaires comme les tribus et les quêtes, il était rapidement répétitif. Pourtant le mélange entre World of Warcraft et Pokémon était intéressant. On espère que les développeurs ont pris en compte tous les retours.

Précommandez le jeu

Pour marquer la période de pré-inscription, Netmarble offre un accès gratuit à deux animaux de monture ainsi qu’à tous les animaux du jeu lors de son lancement officiel, ce qui n'est pas négligeable avant la sortie en septembre 2025.



Rejoignez l’aventure en vous pré-inscrivant à StoneAge: Pet World sur l'App Store et le Google Play Store. Le jeu est gratuit avec des achats intégrés.

Télécharger le jeu StoneAge: Pet World